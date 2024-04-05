Обслуговування не по кишені: чому Індонезія не поспішає купувати у РФ Су-35

У довгостроковій перспективі, вважають експерти, навіть з урахуванням первинної високої вартості винищувачів F-15, експлуатація російських Су-35 може обійтися країні набагато дорожче за західні зразки.

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Уряд Індонезії не поспішає реалізувати домовленість і закупити у Росії партію винищувачів Су-35. З одного боку індонезійці побоюються санкційного тиску з боку США, з іншого — російські машини, як виявилося, можуть бути не по кишені ВПС країни в плані обслуговування. Про це йдеться в матеріалі Bulgarian Military від 5 квітня.

Оглядачі пишуть, що Індонезія справедливо бажає не потрапляти під дію CAATSA — федерального закону США "Про протистояння супротивникам Америки за допомогою санкцій", оскільки в іншому разі відносини зі Штатами можуть помітно зіпсуватися.

Ці санкції можуть зупинити торгівлю США і постачання оборонного обладнання в Індонезію. Причому за іронією долі, для своєї військової модернізації Індонезія якраз відчайдушно потребує саме оборонного обладнання зі США. Без нього, зазначили військові фахівці країни, модернізація збройних сил сильно застопориться.

Однак причина, через яку Індонезія не поспішає завестися російськими Су-35, може критися в іншому. Втім, Москва повідомила, що жодного офіційного повідомлення від Індонезії про розірвання угоди не отримувала.

Гроші — вирішальний фактор

Автори матеріалу зазначають, що існує поширена думка про західні військові технології, які, мовляв, пройшли бойові випробування і відрізняються довговічністю. Але ціни на такі системи озброєння можуть "кусатися", і для деяких країн їх придбання може стати обтяжливим. І навпаки, російський ВПК може запропонувати більш вигідні контракти, проте не все так однозначно.

Дійсно, хоча початкові інвестиції в оборонне обладнання західного виробництва можуть здатися Індонезії значними, вони стають доступнішими, якщо врахувати вартість запасних частин, обслуговування та експлуатації.

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І навпаки, коли йдеться про російське обладнання, воно може спочатку здатися вигідним, але в довгостроковій перспективі воно виявляється дорожчим. Наприклад, з урахуванням витрат на обслуговування та експлуатацію, політ на індонезійському Су-30 обходиться в 18 000 доларів за кожну годину перебування в повітрі.

"Врахуйте, що кожні 1500 льотних годин Су-30 потребують ремонту, і витрати на нього зростають майже до 27 млн доларів на рік. Для порівняння, вартість модернізації та обслуговування індонезійського F-16 становить понад 19 млн доларів за кожну одиницю", — наголошують оглядачі.

Су-35 дорожчий за F-16

Такі цифри можуть насторожувати уряд Індонезії, адже у випадку з Су-35 йдеться вже про 30 000 доларів за кожну годину польоту — це виявляється дорожче за F-15 Eagle II, вартість польоту якого становить 24 000 доларів на годину. При цьому вартість однієї одиниці F-15 Eagle II може сягати 101 млн доларів і це може здатися непомірно дорогим порівняно з ціною Су-35, яка становить близько 69,4 млн доларів за одиницю.

Експерти припустили, що така ситуація склалася через брак бойових одиниць Су-35 в усьому світі, який змушує Росію нести вищі виробничі витрати на запасні частини для обмеженої партії цих літаків.

З іншого боку, велика присутність F-16 у світі, що обчислюється тисячами одиниць, призводить до більш доступних витрат на масове виробництво і запасні частини. Тому навіть найсучасніший його варіант, F-16 Viper, за ціною аналогічний Су-35 або навіть може коштувати дешевше, підсумували експерти.

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Раніше повідомлялося, що спільний проєкт Південної Кореї та Індонезії зі створення винищувачів KF-21 Boramae опинився на межі зриву через скандал навколо витоку конфіденційних даних. Ходили чутки, що індонезійські інженери намагалися пронести з території заводу USB-накопичувач і злити секретні дані про літак.