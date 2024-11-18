Льотчики F-15E промахнулися по БПЛА: чому гармата Гатлінга виявилася неефективною

Під час відбиття масованої атаки американський екіпаж витратив увесь запас ракет і вирішив знищити ще один іранський безпілотник, здійснивши небезпечний маневр на низькій висоті.

Екіпаж американського винищувача F-15E Strike Eagle проявив нестандартне рішення в розпал найбільшого повітряного зіткнення останніх десятиліть. Під час відбиття масштабної іранської атаки на Ізраїль льотчики випустили всі ракети по цілях, але щоби збити ще один БПЛА, вирішили застосувати 20-мм гармату Гатлінга. Про подробиці бойового зіткнення в повітрі розповіли журналісти The War Zone.

Під час відбиття атаки, коли всі ракети "повітря-повітря" було витрачено, льотчики Бенджамін Коффі та Лейсі Гестер вирішили використати бортову гармату для атаки на безпілотник, який летів низько. Попри ризики, пов'язані з такими маневрами на малій висоті, вони скинули швидкість і зайшли на атакувальну позицію.

Однак всупереч високій скорострільності гармати Гатлінга, а це до 6 000 пострілів на хвилину — спроба виявилася невдалою, тож екіпаж ухвалив рішення припинити вогонь, щоб уникнути потенційних катастрофічних наслідків.

"Ви відчуваєте, як рельєф місцевості стрімко змінюється, ви відчуваєте, що стаєте все ближче і ближче до землі. Ризик був занадто великим, щоб намагатися повторити спробу", — зізнався Коффі.

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Експерти зазначили, що бортове знаряддя виявилося неефективним проти дронів, що летять низько. Крім того, швидкість і динаміка такого бойового маневру можуть спричинити аварію винищувача, а використання підривних боєприпасів на низькій висоті може призвести до загибелі невинних людей.

"Те, що льотчикам довелося вдатися до такої зброї, багато що свідчить про те, наскільки складно відбити великомасштабну повітряну атаку і використовувати багатомільйонне сучасне озброєння проти дешевих дронів, здатних ухилятися навіть від сучасних радарів на борту F-15E", — зауважили експерти.

Водночас перекинуті на Близький Схід американські F-15E зіграли величезну роль у знищенні 70 іранських безпілотників під час масованої квітневої атаки.

M61A1 Vulcan: зброя останнього шансу

На винищувачах F-15E Strike Eagle використовується 20-мм шестиствольна гармата M61A1 Vulcan, розроблена за схемою Гатлінга. Ця гармата є стандартною зброєю багатьох американських бойових літаків і призначена для ближнього бою та ударів по повітряних і наземних цілях.

20-мм шестиствольна гармата M61A1 Vulcan Фото: wiki

Гармата тісно пов'язана з системою управління озброєнням літака, включно з радіолокаційною станцією AN/APG-82(V)1. Це дає змогу вести вогонь по цілях, виявлених на радарі, з високою точністю.

Однак гармата має і свої обмеження. На F-15E зазвичай завантажується близько 500-600 снарядів, що забезпечує кілька секунд безперервного вогню, але обмежує тривалість використання зброї.

Загалом M61A1 Vulcan зарекомендувала себе в бойових ситуаціях, як зброя "останнього шансу" в умовах, коли ракетне озброєння вичерпане або застосування ракет неефективне через характеристики цілі.

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