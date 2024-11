Рахунок 104-0: як F-15 встановив неперевершений рекорд збиття в повітряних боях

Відомий американський винищувач F-15EX Eagle II залишається фаворитом любителів авіації та військових експертів, оскільки має вражаючий список бойових досягнень.

Історія створення та розвитку літака Eagle сягає початку війни у В'єтнамі, коли ВМС і ВПС опрацьовували деталі спільного майбутнього тактичного літака. Тодішній держсекретар Роберт Макнамара доручив відомствам створити єдину платформу, яка могла б виконувати завдання їх обох.

Фокус переклав статтю військового аналітика Майї Карлін про бойовий шлях американського винищувача F-15 Eagle.

Американський винищувач F-15 Eagle з вражаючим бойовим послужним списком 104-0 (104 поразки без втрат) славиться своєю швидкістю, маневреністю і вогневою міццю. F-15 був розроблений ще за часів війни у В'єтнамі, щоб протистояти радянським МіГ, і довів свою перевагу в повітряному бою.

Остання модифікація F-15EX ще більше розширила його можливості: винищувач несе понад 13,5 тонни озброєння і запускає до 12 ракет класу "повітря-повітря".

Прозваний "бомбовозом", F-15EX поєднує в собі спадщину Eagle з передовими технологіями, а це гарантує, що літак залишиться найважливішим активом для ВПС США в найближчі роки.

Чому рекорд F-15 Eagle, як і раніше, не перевершений

Відомий своїм бойовим рекордом 104-0 (104 збиття без втрат), F-15 Eagle американського виробництва залишається фаворитом серед любителів авіації та військових експертів. Платформа четвертого покоління, можливо, технічно відстає від новіших винищувачів F-22 Raptor і F-35 Joint Strike Fighter, але Eagle все ще зберігає свої позиції, коли мова заходить про швидкість і потужність озброєння.

Фактично F-15 залишається найшвидшим винищувачем переваги в повітрі серед усіх американських збройних сил. Перевага винищувача в повітрі досягається завдяки поєднанню неперевершеної маневреності, дальності, озброєння, авіоніки і прискорення. Ці першокласні можливості, безсумнівно, зробили внесок у видатний послужний список платформи.

Огляд літака

Історія створення та розвитку Eagle сягає початку війни у В'єтнамі, коли ВМС і ВПС опрацьовували деталі спільного майбутнього тактичного літака. Тодішній держсекретар Роберт Макнамара доручив відомствам створити єдину платформу, яка могла б виконувати завдання їх обох. Совєти літали на МіГ-23 і МіГ-25, які вважалися винятковими винищувачами. Відомі виробники, включно з North American Rockwell, Fairchild Republic, McDonnell Douglas і General Dynamics, представили свої пропозиції. Зрештою ВПС вибрали проект компанії McDonnell Douglas, і на світ з'явився F-15.

Винищувачі McDonnell Douglas F-15 Eagle Фото: Pinterest

Коли прототип Eagle піднявся в небо, він багато в чому став "першим". Платформа стала першою у своєму роді, яка вміє атакувати кілька ворожих цілей одночасно з відстані до 160 км завдяки новітнім ракетам "повітря-повітря" з радіолокаційним наведенням і вдосконаленій радарній системі. Примітно, що цей винищувач також став першим у своєму роді, здатним відразу після зльоту злітати в небо завдяки неймовірній швидкості розгону.

F-15 за роботою

Лейтенант ВПС США Сезар Родрігес збив більше радянських винищувачів МіГ, ніж будь-який інший пілот з часів В'єтнамської війни.

Свої перші дві поразки пілот здійснив під час першої війни в Перській затоці, збивши МіГ-23 і МіГ-29, що належали ВПС Іраку. Його третє збиття відбулося наприкінці десятиліття під час бомбардувань Югославії силами НАТО.

Ілюстративне фото Фото: National interest

Представляємо F-15EX

Незрівнянний бойовий досвід F-15 сприяв тому, що ця платформа продовжує залишатися на озброєнні ВПС США. F-15EX — це новітній варіант винищувача, оснащений передовими можливостями, що перевершують попередні моделі Eagle. Експерти називають цей новий Eagle "бомбовозом", оскільки він може нести понад 13,5 тонни озброєння. Раніше цього року повідомлялося, що ця платформа здатна нести і запускати до дюжини ракет класу "повітря-повітря". Нові рекорди за кількістю і тоннажем перевезених боєприпасів — ось що робить Eagle II справжньою машиною для вбивства.

Незважаючи на те, що F-15 уже застарів, впровадження технологій наступного покоління в новітній варіант допоможе йому служити ВПС ще довгі роки.

