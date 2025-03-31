Виробничий кошмар: чому в РФ не можуть налагодити масштабний випуск Су-57

Російський винищувач п'ятого покоління Су-57, розроблений для конкуренції з F-22 Raptor і F-35 Lightning II, залишається важливим елементом програми модернізації ПКС Росії. Однак його серійне виробництво йде повільно, а складна економічна і технологічна ситуація ставить під питання його масове розгортання.

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Про це йдеться в матеріалі військового оглядача 19FortyFive Айзека Сейтца, де він розглядає особливості винищувача і виклики, з якими зіткнулася Росія.

Експерт визнає, що винищувач Су-57 поєднує в собі розвинені стелс-технології, маневреність і сучасну авіоніку. Літак здатний виконувати місії із завоювання переваги в повітрі, завдавання ударів по наземних цілях і розвідки. Він уже застосовувався в Сирії та в Україні, що дало змогу оцінити його реальні бойові можливості.

Однією з головних характеристик Су-57 є надманевреність. Два двигуни "Виріб 30" забезпечують максимальну швидкість до 2 Маха і дальність польоту близько 3500 км. Літак обладнаний радаром з активною фазованою антенною решіткою (АФАР), інфрачервоною системою пошуку цілей (IRST) і комплексом радіоелектронної боротьби.

Озброєння Су-57 включає:

до чотирьох ракет "повітря-повітря" (Р-77, Р-74 або новітні К-77М) у внутрішніх відсіках;

протикорабельні ракети та високоточні бомби на зовнішніх точках підвіски;

30-мм гармату ГШ-30-1 для ближнього бою.

Ракета Р-77 Фото: Відкриті джерела

Виробничі проблеми

Попри заявлені характеристики, масове виробництво Су-57 йде повільно. На думку Сейтца, головна проблема — відсутність у Росії досвіду і потужностей для серійного випуску стелс-винищувачів. Виробництво таких машин вимагає складних технологій і спеціалізованої інфраструктури, розвиток яких у РФ тільки починається.

"Наприклад, двигуни Су-57 виявилися істотним вузьким місцем у процесі виробництва. З постійними доопрацюваннями сопел управління вектором тяги та загальною складністю пристроїв, виробництво цих двигунів виявилося досить складним завданням для РФ", — зазначив аналітик.

Фото: RT

Ще один фактор — вартість. За різними оцінками, ціна Су-57 становить близько 35 мільйонів доларів за одиницю. Хоча це значно дешевше, ніж у F-22 або F-35, Су-57 залишається найдорожчим російським винищувачем. А обмежений військовий бюджет і санкції, що перешкоджають доступу до сучасних матеріалів та електроніки, ускладнюють процес виробництва.

Крім того, Росія стикається з відставанням від США і Китаю, які вже сформували повноцінні флотилії винищувачів п'ятого покоління. Тоді як американці продовжують нарощувати випуск F-35, а Китай активно розгортає J-20, Москва поки що не здатна налагодити випуск Су-57 у достатній кількості.

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Проте, попри складнощі, російські військові продовжують програму Су-57, модернізуючи винищувач і збільшуючи його бойові можливості. Водночас майбутнє літака залежить від розв'язання проблем виробництва, доступності комплектуючих і фінансування. Якщо ці питання не будуть врегульовані, Су-57 ризикує залишитися не масовим літаком, а нішевою платформою, не здатною змінити баланс сил у повітрі.

"Якщо Су-57 має стати основою російських ПКС, то росіянам потрібно привести свою промислову базу до ладу", — підсумував Сейтц.

Раніше повідомлялося, що на виставці Aero India 2025 російський винищувач Су-57 злетів з короткої злітно-посадкової смуги лише за 11-12 секунд. На думку фахівців, такий результат став можливим, ймовірно, завдяки новим двигунам АЛ-41Ф1, якими була оснащена ця машина.