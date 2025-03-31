Производственный кошмар: почему в РФ не могут наладить масштабный выпуск Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57, разработанный для конкуренции с F-22 Raptor и F-35 Lightning II, остается важным элементом программы модернизации ВКС России. Однако его серийное производство идет медленно, а сложная экономическая и технологическая ситуация ставит под вопрос его массовое развертывание.

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Об этом говорится в материале военного обозревателя 19FortyFive Айзека Сейтца, где он рассматривает особенности истребителя и вызовы, с которыми столкнулась Россия.

Эксперт признает, что истребитель Су-57 сочетает в себе развитые стелс-технологии, маневренность и современную авионику. Самолет способен выполнять миссии по завоеванию превосходства в воздухе, нанесению ударов по наземным целям и разведке. Он уже применялся в Сирии и в Украине, что позволило оценить его реальные боевые возможности.

Одной из главных характеристик Су-57 является сверхманевренность. Два двигателя "Изделие 30" обеспечивают максимальную скорость до 2 Маха и дальность полета около 3500 км. Самолет оборудован радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), инфракрасной системой поиска целей (IRST) и комплексом радиоэлектронной борьбы.

Вооружение Су-57 включает:

до четырех ракет "воздух-воздух" (Р-77, Р-74 или новейшие К-77М) во внутренних отсеках;

противокорабельные ракеты и высокоточные бомбы на внешних точках подвески;

30-мм пушку ГШ-30-1 для ближнего боя.

Ракета Р-77 Фото: Открытые источники

Производственные проблемы

Несмотря на заявленные характеристики, массовое производство Су-57 идет медленно. По мнению Сейтца, главная проблема — отсутствие у России опыта и мощностей для серийного выпуска стелс-истребителей. Производство таких машин требует сложных технологий и специализированной инфраструктуры, развитие которых, в РФ только начинается.

"Например, двигатели Су-57 оказались существенным узким местом в процессе производства. С постоянными доработками сопел управления вектором тяги и общей сложностью устройств, производство этих двигателей оказалось довольно сложной задачей для РФ", — отметил аналитик.

Фото: RT

Еще один фактор — стоимость. По разным оценкам, цена Су-57 составляет около 35 миллионов долларов за единицу. Хотя это значительно дешевле, чем у F-22 или F-35, Су-57 остается самым дорогим российским истребителем. А ограниченный военный бюджет и санкции, препятствующие доступу к современным материалам и электронике, усложняют процесс производства.

Кроме того, Россия сталкивается с отставанием от США и Китая, которые уже сформировали полноценные флотилии истребителей пятого поколения. В то время как американцы продолжают наращивать выпуск F-35, а Китай активно развертывает J-20, Москва пока не способна наладить выпуск Су-57 в достаточном количестве.

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Тем не менее несмотря на сложности, российские военные продолжают программу Су-57, модернизируя истребитель и увеличивая его боевые возможности. В то же время будущее самолета зависит от решения проблем производства, доступности комплектующих и финансирования. Если эти вопросы не будут урегулированы, Су-57 рискует остаться не массовым самолетом, а нишевой платформой, не способной изменить баланс сил в воздухе.

"Если Су-57 должен стать основой российских ВКС, то русским нужно привести свою промышленную базу в порядок", — подытожил Сейтц.

Ранее сообщалось, что на выставке Aero India 2025 российский истребитель Су-57 взлетел с короткой взлетно-посадочной полосы всего за всего 11-12 секунд. По мнению специалистов, такой результат стал возможным, вероятно, благодаря новым двигателям АЛ-41Ф1, которыми была оснащена данная машина.