Российский Су-57 впервые приземлился в Иране и простоял там неделю: в чем причина (видео)

Есть версия, что самолет мог задержаться из-за технических проблем с двигателем. Также не исключен вариант, что иранские военные проводили проверку характеристик машины перед сделкой по закупке.

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После участия в авиасалоне Aero India 2025, который проходил с 10 по 14 февраля, российский истребитель пятого поколения Су-57 был замечен на авиабазе Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом свидетельствуют опубликованные американским изданием TWZ спутниковые снимки.

На кадрах запечатлены Су-57 и Ил-76, находящиеся рядом с двумя иранскими P-3 Orion – патрульными самолетами, закупленными до 1979 года. Также в сети появилось несколько видеозаписей с земли, на которых Су-57 выполняет полеты.

По данным спутниковой съемки, российский истребитель оставался в Иране не менее недели — на снимке от 21 февраля он присутствует на базе, однако на кадре от 24 февраля истребителя уже нет.

Российский истребитель Су-57 в Иране Фото: Maxar

По этому поводу обозреватели Defense Express отметили, что настолько длительное пребывание Су-57 в Иране дает основания предположить, что речь идет не просто о рекламной демонстрации самолета потенциальному покупателю. Возможно, иранские военные проводили проверку летных и боевых характеристик перед финализацией сделки по закупке.

Альтернативная версия, озвученная рядом источников, говорит о том, что Су-57 мог задержаться из-за технических проблем. Якобы во время второго полета истребитель был вынужден экстренно приземлиться сразу после взлета, а затем российские специалисты ожидали доставку нового двигателя и его замену.

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В любом случае, продолжили аналитики, визит Су-57 в Иран выглядит заранее запланированным. Бендер-Аббас – это логичная точка дозаправки для перелета из Бангалора в Ахтубинск, расстояние до которого составляет около 5200 км. Однако если Кремль действительно хотел продемонстрировать истребитель иранскому руководству, логичнее было бы организовать посадку в Тегеране для официальной презентации либо на более удаленной базе в целях секретности.

Между тем официально подтвержденным контрактом между Россией и Ираном пока остается поставка истребителей Су-35. Более того, Тегеран якобы получил право на лицензионное производство этих самолетов, что может поставить под сомнение интерес Ирана к закупке Су-57.

Напомним, Россия уже имеет подтвержденный экспортный контракт по истребителям Су-57 – в этом году Алжир заказал до 14 самолетов. Хотя в этой связи возникает вопрос, введут ли США санкции против Алжира за покупку российского оружия в соответствии с "Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).