Російський Су-57 уперше приземлився в Ірані і простояв там тиждень: у чому причина (відео)

Є версія, що літак міг затриматися через технічні проблеми з двигуном. Також не виключений варіант, що іранські військові проводили перевірку характеристик машини перед угодою із закупівлі.

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Після участі в авіасалоні Aero India 2025, який проходив із 10 до 14 лютого, російський винищувач п'ятого покоління Су-57 був помічений на авіабазі Бендер-Аббас на півдні Ірану. Про це свідчать опубліковані американським виданням TWZ супутникові знімки.

На кадрах зображені Су-57 і Іл-76, що знаходяться поруч із двома іранськими P-3 Orion — патрульними літаками, закупленими до 1979 року. Також у мережі з'явилося кілька відеозаписів із землі, на яких Су-57 виконує польоти.

За даними супутникової зйомки, російський винищувач залишався в Ірані щонайменше тиждень — на знімку від 21 лютого він присутній на базі, проте на кадрі від 24 лютого винищувача вже немає.

Російський винищувач Су-57 в Ірані Фото: Maxar

Щодо цього оглядачі Defense Express зазначили, що настільки тривале перебування Су-57 в Ірані дає підстави припустити, що йдеться не просто про рекламну демонстрацію літака потенційному покупцеві. Можливо, іранські військові проводили перевірку льотних і бойових характеристик перед фіналізацією угоди щодо закупівлі.

Альтернативна версія, озвучена низкою джерел, говорить про те, що Су-57 міг затриматися через технічні проблеми. Нібито під час другого польоту винищувач був змушений екстрено приземлитися одразу після зльоту, а потім російські фахівці очікували на доставлення нового двигуна і його заміну.

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У будь-якому разі, продовжили аналітики, візит Су-57 до Ірану виглядає заздалегідь запланованим. Бендер-Аббас — це логічна точка дозаправки для перельоту з Бангалора до Ахтубінська, відстань до якого становить приблизно 5200 км. Однак якщо Кремль дійсно хотів продемонструвати винищувач іранському керівництву, логічніше було б організувати посадку в Тегерані для офіційної презентації або на віддаленішій базі з метою секретності.

Тим часом офіційно підтвердженим контрактом між Росією та Іраном поки що залишається постачання винищувачів Су-35. Ба більше, Тегеран нібито отримав право на ліцензійне виробництво цих літаків, що може поставити під сумнів інтерес Ірану до закупівлі Су-57.

Нагадаємо, Росія вже має підтверджений експортний контракт щодо винищувачів Су-57 — цього року Алжир замовив до 14 літаків. Хоча у зв'язку з цим постає питання, чи введуть США санкції проти Алжиру за купівлю російської зброї відповідно до "Закону про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA).