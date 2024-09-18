Алжир розраховував на російські Су-57, а отримав Су-35: у чому причина відмови (фото)

Попри бажання оновити свій авіапарк за рахунок винищувачів п'ятого покоління, поставки цих машин можуть затягнутися на невизначений термін. Хоча Алжир і був серед перших клієнтів на Су-57.

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ВПС Алжиру мають намір отримати російські винищувачі Су-35, що зробить цю країну третім оператором цих літаків після Китаю і РФ. Для Алжиру, який протягом десятиліть є другим за величиною покупцем російської військової техніки після Індії, це придбання може значно посилити повітряні сили, хоча залишаються питання щодо того, як ці винищувачі впишуться у вже наявний парк Су-30МКА. Про нюанси в поставках російських винищувачів в африканську країну розповіли 18 вересня оглядачі Bulgarian Military.

Можливі постачання російських Су-35 цікаві тим, що спочатку Алжир висловлював інтерес до закупівлі новітніх винищувачів п'ятого покоління Су-57 і був серед перших клієнтів на ці машини. Однак, на думку аналітиків, однією з основних причин того, що африканська країна не отримає Су-57, стали затримки з виробництвом цих літаків.

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Річ у тім, що Су-57 — це складна і дорога технологічна платформа, розробка і серійне виробництво якої йдуть повільніше, ніж очікувалося. Російська оборонна промисловість останніми роками стикається з викликами, пов'язаними із забезпеченням необхідного обсягу постачань в умовах підвищеного навантаження на виробництво через внутрішній попит і поточні військові дії в Україні.

Тому поставки цих машин можуть затягнутися на невизначений термін.

Фото: РИА Новости

Су-35 як проміжне рішення

Су-35, хоча і є винищувачем із прийнятними як для літака четвертого покоління характеристиками, не дотягує до рівня Су-57 за своїми стелс-можливостями, оснащенням і передовими технологіями.

Фото: Вики

Однак Росія запропонувала Алжиру Су-35 як тимчасове рішення для заповнення розриву в силах повітряної переваги, що виникає. Ці літаки, як очікується, будуть експлуатуватися доти, доки Су-57 не стануть доступні для поставок.

Такий підхід дозволяє Алжиру зберегти боєздатність своїх ВПС на деякий термін. Тим паче, що країна вже має у своєму розпорядженні парк із понад 70 літаків Су-30МКА, які були придбані у 2000-х роках.

І хоча Су-35 перевершує Су-30МКА за деякими характеристиками, зокрема, завдяки сучаснішим двигунам АЛ-41Ф-1С і радару "Ирбис-Э" з активною фазованою решіткою (АФАР), проте "тридцять п'ятка", по суті, не пропонує нових можливостей, які б кардинально змінили доктрину використання в лавах ВПС Алжиру.

Раніше повідомлялося, що Росія на виставці Egypt International Airshow 2024 представила експортний варіант винищувача Су-57. Разом із ним було показано багатофункціональну крилату ракету повітряного базування Х-69.