Алжир рассчитывал на российские Cу-57, а получил Су-35: в чем причина отказа (фото)

Несмотря на желание обновить свой авиапарк за счет истребителей пятого поколения, поставки этих машин могут затянуться на неопределенный срок. Хотя Алжир и был в числе первых клиентов на Су-57.

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ВВС Алжира намерены получить российские истребители Су-35, что сделает эту страну третьим оператором этих самолетов после Китая и РФ. Для Алжира, который на протяжении десятилетий является вторым по величине покупателем российской военной техники после Индии, это приобретение может значительно усилить воздушные силы, хотя остаются вопросы о том, как эти истребители впишутся в уже существующий парк Су-30МКА. О нюансах в поставках российских истребителей в африканскую страну рассказали 18 сентября обозреватели Bulgarian Military.

Возможные поставки российских Су-35 любопытны тем, что изначально Алжир выражал интерес к закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 и был в числе первых клиентов на эти машины. Однако, по мнению аналитиков, одной из основных причин того, что африканская страна не получит Су-57, стали задержки с производством этих самолетов.

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Дело в том, что Су-57 представляет собой сложную и дорогостоящую технологическую платформу, разработка и серийное производство которой идут медленнее, чем ожидалось. Российская оборонная промышленность в последние годы сталкивается с вызовами, связанными с обеспечением необходимого объема поставок в условиях повышенной нагрузки на производство из-за внутреннего спроса и текущих военных действий в Украине.

Поэтому поставки этих машин могут затянуться на неопределенный срок.

Фото: РИА Новости

Су-35 как промежуточное решение

Су-35, хотя и является истребителем с приемлемыми как для самолета четвертого поколения характеристиками, не дотягивает до уровня Су-57 по своим стелс-возможностям, оснащению и передовым технологиям.

Фото: Вики

Однако Россия предложила Алжиру Су-35 как временное решение для заполнения возникающего разрыва в силах воздушного превосходства. Эти самолеты, как ожидается, будут эксплуатироваться до тех пор, пока Су-57 не станут доступны для поставок.

Такой подход позволяет Алжиру сохранить боеспособность своих ВВС на некоторый срок. Тем более страна уже располагает парком из более чем 70 самолетов Су-30МКА, которые были приобретены в 2000-х годах.

И хотя Су-35 превосходит Су-30МКА по некоторым характеристикам, в частности, благодаря более современным двигателям АЛ-41Ф-1С и радару "Ирбис-Э" с активной фазированной решеткой (АФАР), однако "тридцатьпятка", по сути, не предлагает новые возможности, которые бы кардинально изменили доктрину использования в рядах ВВС Алжира.

Ранее сообщалось, что Россия на выставке Egypt International Airshow 2024 представила экспортный вариант истребителя Су-57. Вместе с ним была показана многофункциональная крылатая ракета воздушного базирования Х-69.