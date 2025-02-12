Семирічний глухий кут: Росія нав'язує Індії спільне виробництво Су-57 (відео)

З одного боку для Нью-Делі співпраця з РФ може принести короткочасну вигоду, зазначили експерти. Однак виникає питання, як вона в підсумку позначиться на вітчизняному проєкті винищувача AMCA.

Related video

Об'єднана авіаційна корпорація (ОАК) запропонувала Індії участь у спільній розробці та виробництві винищувача п'ятого покоління Су-57. Про це повідомив глава корпорації Вадим Бадеха, зазначивши, що Су-57 є єдиним сучасним винищувачем, який вже бере участь у бойових діях.

"Інтерес в індійської сторони до літака Су-57 величезний. Всі бачать і цінують його, як єдиний літак п'ятого покоління, який регулярно застосовується в бойовій роботі, демонструючи свої найкращі якості та технічні характеристики". — заявив в інтерв'ю Бадеха.

За його словами, російська сторона пропонує спільні розробки на платформі цього винищувача, і така пропозиція нібито є унікальною.

Слід зазначити, що раніше Індія вже співпрацювала з Росією в програмі FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) — адаптованому варіанті Су-57, але 2018 року проєкт було заморожено. Основними проблемами стали висока вартість, складнощі з передачею технологій і технічна готовність машини.

Крім того, зараз Індія розвиває власний винищувач п'ятого покоління — AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), однак програма зазнає труднощів.

Важливо

Уперше в історії: у рідкісний кадр одночасно потрапили Су-57 і стелс-винищувач F-35 (фото)

З цього приводу висловився колишній маршал авіації ВПС Індії Аніл Чопра, який зазначив, що Су-57 може заповнити критичну прогалину, оскільки Індія стикається зі зростаючими викликами з боку регіональних супротивників, зокрема Пакистану з винищувачами J-35.

"Будь-яке рішення про Су-57 має враховувати загрозу, яку становить J-35. Час відіграє ключову роль", — сказав експерт.

Він вважає, що "тимчасове й економічно ефективне" рішення є найбільш прагматичним шляхом уперед, який може зберегти конкурентоспроможність Індії, поки її внутрішня програма винищувачів продовжує розвиватися.

У коментарі події, оглядачі Bulgarian Military написали, що Індія зараз стикається з дилемою: вибрати негайне посилення ВПС або зберегти курс на оборонну незалежність. Спільне виробництво Су-57 може поглибити співпрацю з Росією, але вимагає чітких гарантій передачі технологій.

Рішення Нью-Делі балансуватиме між геополітикою, фінансами та стратегічними пріоритетами. Однак поки що залишається відкритим питання: чи готова Індія ризикнути майбутнім AMCA заради тимчасової переваги?

Нагадаємо, російський Су-57Е та американський F-35 стали ключовими експонатами на авіасалоні Aero India 2025. При цьому в Міноборони Індії заявили про це з натяком на якесь технологічне протистояння Сходу і Заходу.