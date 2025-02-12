Уперше в історії: у рідкісний кадр одночасно потрапили Су-57 і стелс-винищувач F-35 (фото)

F-35 і Су-57 — це бойові літаки п'ятого покоління, в яких реалізована технологія малопомітності (стелс). Є й можливості нести ракети та бомби, що робить їх менш помітними для радіолокаційного виявлення.

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Цього тижня вперше в історії американський стелс-винищувач F-35 і російський Су-57 були помічені разом на індійському авіашоу Aero India 2025. Про це повідомляє Newsweek.

Американські F-35 і російські Су-57 — це бойові літаки п'ятого покоління, в яких реалізовано технологію малопомітності (стелс), а також можливість нести ракети й бомби всередині, що робить їх менш помітними для радіолокаційного виявлення.

Індія виконує роль партнера Вашингтона у сфері безпеки, поряд з Австралією і Японією. Індія дотримується нейтрального курсу між Заходом і Росією, закуповуючи зброю і нафту у Москви.

Aero India 2025

Aero India 2025 — найбільший авіасалон в Індії, який проходить у південному місті Бангалор.

F-35A

Винищувач F-35A — один з американських військових літаків, представлених на заході, заявили в Тихоокеанському командуванні ВПС США.

Су-57 і F-35

США розробили F-35 у трьох варіантах. F-35A призначений для польотів зі звичайних злітно-посадкових смуг, тоді як F-35B може виконувати короткий зліт і вертикальну посадку. Третій варіант, F-35C, розміщується на борту авіаносців.

Су-57Е

Тим часом у РФ повідомили, що винищувач Су-57Е, який є експортною версією першого російського літака-невидимки Су-57, демонструється на виставці Aero India 2025. Стверджується, що Москва готова запропонувати Індії "повне співробітництво" за проєктом Су-57Е.

На фотографіях, зроблених у вівторок, американські та російські винищувачі перебувають поруч на злітно-посадковій смузі в Бангалорі. І братимуть участь у повітряному шоу протягом усього періоду.

За даними Тихоокеанських ВПС США, серед інших представлених американських літаків — бомбардувальник B-1B, винищувач F-16 і транспортний літак C-17.

Нагадаємо, що російський Су-57 злетів усього за 12 секунд із короткої смуги.

Також повідомлялося, що легендарний бомбардувальник B-2 отримав нову зброю — супербомбу GBU-57/B MOP