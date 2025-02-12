Впервые в истории: в редкий кадр одновременно попали Су-57 и стелс-истребитель F-35 (фото)

F-35 и Су-57 — это боевые самолеты пятого поколения, в которых реализована технология малозаметности (стелс). Есть и возможности нести ракеты и бомбы внутри, что делает их менее заметными для радиолокационного обнаружения.

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На этой неделе впервые в истории американский стелс-истребитель F-35 и российский Су-57 были замечены вместе на индийском авиашоу Aero India 2025. Об этом сообщает Newsweek.

Американские F-35 и российские Су-57 — это боевые самолеты пятого поколения, в которых реализована технология малозаметности (стелс), а также возможность нести ракеты и бомбы внутри, что делает их менее заметными для радиолокационного обнаружения.

Индия выполняет роль партнера Вашингтона в сфере безопасности, наряду с Австралией и Японией. Индия придерживается нейтрального курса между Западом и Россией, закупая оружие и нефть у Москвы.

Aero India 2025

Aero India 2025 — крупнейший авиасалон в Индии, который проходит в южном городе Бангалор.

F-35A

Истребитель F-35A — один из американских военных самолетов, представленных на мероприятии, заявили в Тихоокеанском командовании ВВС США.

Су-57 и F-35

США разработали F-35 в трех вариантах. F-35A предназначен для полетов с обычных взлетно-посадочных полос, в то время как F-35B может выполнять короткий взлет и вертикальную посадку. Третий вариант, F-35C, размещается на борту авианосцев.

Су-57Э

Между тем в РФ сообщили, что истребитель Су-57Э, который является экспортной версией первого российского самолета-невидимки Су-57, демонстрируется на выставке Aero India 2025. Утверждается, что Москва готова предложить Индии "полное сотрудничество" по проекту Су-57Э.

На фотографиях, сделанных во вторник, американские и российские истребители находятся рядом на взлетно-посадочной полосе в Бангалоре. И будут участвовать в воздушном шоу в течение всего периода.

По данным Тихоокеанских ВВС США, среди других представленных американских самолетов — бомбардировщик B-1B, истребитель F-16 и транспортный самолет C-17.

Напомним, что российский Су-57 взлетел всего за 12 секунд с короткой полосы.

Также сообщалось, что легендарный бомбардировщик B-2 получил новое оружие — супербомбу GBU-57/B MOP