Всупереч санкціям: ПКС РФ отримали першу партію передових винищувачів Су-35С

Російська авіаційна промисловість продовжує планомірні поставки бойової техніки у війська. Об'єднана авіабудівна корпорація передала ПКС РФ першу цього року партію винищувачів Су-35С, які належать до покоління 4++ і вважаються одними з найсучасніших у російській бойовій авіації.

Related video

Представник корпорації "Ростех" Володимир Артяков заявив, що наразі у виробництві перебуває кілька партій Су-35С, і їхнє передання військам триватиме протягом року. Це відповідає поточному держоборонзамовленню, яке передбачає збільшення випуску авіаційної техніки.

У зв'язку з цим оглядачі Army Recognition повідомили, що Су-35С розроблено як багатоцільовий винищувач, який здатний виконувати завдання завоювання переваги в повітрі, а також ураження наземних і морських цілей. Модернізований варіант літака оснащений потужною радіолокаційною станцією Н035 "Ірбіс" з пасивною фазованою антенною решіткою (ПФАР), здатною виявляти повітряні цілі на дальності до 400 км.

Крім того, машину оснащено інформаційно-керувальною системою ІУС-35, яка спрощує роботу льотчика, підвищуючи ситуаційну обізнаність у складній бойовій обстановці. Двигуни з керованим вектором тяги забезпечують Су-35С високу маневреність, даючи йому змогу вести повітряний бій на надмалих дистанціях.

Важливо

Потужний тільки на папері: експерти оцінили здібності російських Су-35 у реальних боях

Також аналітики зазначили, що російська оборонна промисловість продовжує функціонувати в умовах санкційного тиску, перебудовуючи логістику і локалізуючи виробництво ключових компонентів. Попри зовнішні обмеження, ОАК поки вдається підтримувати темпи випуску бойової авіації.

Генеральний директор корпорації Вадим Бадеха наголосив, що 2025 року виробництво військових літаків, включно з Су-34, Су-35С і винищувачами п'ятого покоління Су-57, нарощуватиметься.

Зазначимо, що аналітики неодноразово говорили про проблеми у РФ з високотехнологічним обладнанням. Однак у квітні минулого року аналітики ISW повідомили, що російські авіабудівники використовують виготовлені у США та Японії запчастини для своїх літаків "Сухого". Йшлося про понад 2000 компонентів для бойових літаків, які потрапили до РФ через посередників.

Раніше повідомлялося, що американський F-22A Raptor під час змодельованих повітряних боїв над Сирією впевнено здобув перемогу над російськими винищувачами Су-35С і Су-30СМ. Винищувач F-22 сам на сам демонстрував перевагу в усіх сценаріях ближнього бою, незважаючи на нерівні умови, які, як правило, виникають у реальному бою.