Вопреки санкциям: ВКС РФ получили первую партию передовых истребителей Су-35С

Российская авиационная промышленность продолжает планомерные поставки боевой техники в войска. Объединенная авиастроительная корпорация, передала ВКС РФ первую в этом году партию истребителей Су-35С, которые относятся к поколению 4++ и считаются одними из самых современных в российской боевой авиации.

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Представитель корпорации "Ростех" Владимир Артяков заявил, что в настоящее время в производстве находится несколько партий Су-35С, и их передача войскам будет продолжаться в течение года. Это соответствует текущему гособоронзаказу, который предусматривает увеличение выпуска авиационной техники.

В связи с этим обозреватели Army Recognition сообщили, что Су-35С разработан как многоцелевой истребитель, который способен выполнять задачи завоевания превосходства в воздухе, а также поражения наземных и морских целей. Модернизированный вариант самолета оснащен мощной радиолокационной станцией Н035 "Ирбис" с пассивной фазированной антенной решеткой (ПФАР), способной обнаруживать воздушные цели на дальности до 400 км.

Кроме того, машина оснащена информационно-управляющей системой ИУС-35, которая упрощает работу летчика, повышая ситуационную осведомленность в сложной боевой обстановке. Двигатели с управляемым вектором тяги обеспечивают Су-35С высокую маневренность, позволяя ему вести воздушный бой на сверхмалых дистанциях.

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Также аналитики отметили, что российская оборонная промышленность продолжает функционировать в условиях санкционного давления, перестраивая логистику и локализуя производство ключевых компонентов. Несмотря на внешние ограничения, ОАК пока удается поддерживать темпы выпуска боевой авиации.

Генеральный директор корпорации Вадим Бадеха подчеркнул, что в 2025 году производство военных самолетов, включая Су-34, Су-35С и истребители пятого поколения Су-57, будет наращиваться.

Отметим, что аналитики неоднократно говорили о проблемах в РФ с высокотехнологичным оборудованием. Однако в апреле прошлого года аналитики ISW сообщили, что российские авиастроители использует изготовленные в США и Японии запчасти для своих самолетов "Сухого". Речь шла о более 2000 компонентов для боевых самолетов, которые попали в РФ через посредников.

Ранее сообщалось, что американский F-22A Raptor во время смоделированных воздушных боев над Сирией уверенно одержал победу над российскими истребителями Су-35С и Су-30СМ. Истребитель F-22 один на один демонстрировал превосходство во всех сценариях ближнего боя, несмотря на неравные условия, которые, как правило, возникают в реальном бою.