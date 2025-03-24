F-22 вщент розгромив російські Су-30 і Су-35 в імітованих повітряних боях, — ЗМІ

Стверджується, що імітації повітряних боїв відбувалися в небі над Сирією, а літаки були не в рівних умовах, практично, як у реальних бойових сценаріях.

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У серії змодельованих повітряних боїв, які пройшли над Сирією, американський F-22A Raptor впевнено здобув перемогу над російськими винищувачами Су-35С і Су-30СМ. Про це повідомили оглядачі Bulgarian Military, з посиланням на публікацію російського Telegram-каналу.

Коли саме відбувалися імітації боїв, не уточнюється, проте ведучий каналу Fighterbomber стверджує, що F-22 сам на сам демонстрував перевагу в усіх сценаріях ближнього бою, незважаючи на нерівномірні та непередбачувані умови.

Точних параметрів зіткнень також не розкривають, проте було наголошено, що сутички імітували реальні бойові умови, де чинники, такі як висота, швидкість і корисне навантаження, істотно різнилися.

"Літаки були не в рівних умовах, на різних швидкостях і висотах і з різним бойовим завантаженням, а також рівень підготовки льотчиків був невідомий обом учасникам. Сходилися сам на сам. Тобто все було як на війні. Усе було не по-чесному. У всіх випадках F-22 роз***ав наших винищувачів. Прям так дуже впевнено і без напруги", — пише він у соцмережі.

Блогер також припустив, що майбутні російські літаки, такі як Су-57, можуть змінити баланс сил. Однак ці машини досі не розгорнуті в значних кількостях і не пройшли повноцінної бойової перевірки.

Тим часом оглядачі зазначили, що і винищувачі F-22, і російські "Су" були розгорнуті в Сирії в рамках військової присутності США і РФ та угоди про недопущення конфліктів у регіоні.

"Якщо розповідь Fighterbomber правильна, то ці імітаційні бої, найімовірніше, відбувалися в рамках таких операцій, перевіряючи межі можливостей обох сторін без переходу до відкритої ворожості", — припустили аналітики.

У чому перевага F-22

Експерти пов'язують успіх F-22 з його конструктивними особливостями. Так Джон Венейбл, колишній льотчик F-16 і аналітик фонду Heritage Foundation, зазначив, що ключовими факторами є малопомітність, передова авіоніка і висока маневреність.

"Здатність F-22 обробляти дані зі своїх датчиків і надавати їх пілоту в режимі реального часу не має собі рівних. Це, в поєднанні з його аеродинамічною конструкцією, робить його складною метою для ураження", — сказав Венейбл.

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Водночас експерт звернув увагу, що імітаційні бойові дії часто пов'язані з обмеженнями, які можуть не повною мірою відображати ситуацію в реальному повітряному бою. Наприклад, йдеться про наявність радіоелектронних перешкод або різне озброєння тієї чи іншої машини.

Зі свого боку російський військовий експерт Віктор Мураховський вважає, що винищувачі "Сухого" можуть конкурувати з F-22 за вдалого тактичного збігу обставин. Однак той факт, що перевага була на боці американського літака, він заперечувати результат не став.

Раніше Фокус переклав статтю військового аналітика Майї Карлін про бойовий шлях американського винищувача F-15 Eagle.