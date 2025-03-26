Останній політ китайського винищувача J-36 розкрив нові деталі конструкції (фото)

Експерти звернули увагу на відсутність традиційних вертикальних стабілізаторів. Замість них помічені похилі керуючі поверхні на задніх крайках крила, як в американських бомбардувальників B-2 Spirit.

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Китайський винищувач, який отримав позначення J-36, здійснив третій випробувальний політ, надавши рідкісну можливість оцінити останні досягнення Китаю в галузі бойової авіації. Експерти проаналізували опубліковані кадри, зазначивши низку конструктивних особливостей літака, які пролили світло на нову бойову машину КНР. Детальніше про це йдеться в матеріалі Bulgarian Military.

Фотографії демонструють винищувач із дельтаподібним крилом і гладкими лініями фюзеляжу, вказуючи на пріоритети в скритності та аеродинаміці. На одному зі знімків літак зображений у крутому наборі висоти, на іншому — в горизонтальному польоті з прибраними шасі, що дає змогу розглянути деталі конструкції.

Особливості конструкції та стелс-технології

Однією з головних особливостей J-36 є його дельтаподібне крило. Ця конфігурація демонструє явний акцент на стелс-технології — було відзначено відсутність виступаючих елементів і чисті контури, що знижує радіолокаційну помітність.

Носова частина винищувача гостра і витягнута, що допомагає розсіювати радіолокаційні хвилі. На знімках також не видно зовнішніх точок підвіски озброєння, що припускає наявність внутрішніх відсіків для ракет і бомб — характерну особливість стелс-винищувачів.

Задня частина J-36 привернула увагу експертів відсутністю традиційних вертикальних стабілізаторів. Замість них використовуються похилі керуючі поверхні на задніх крайках крила, аналогічні тим, що застосовуються на американському бомбардувальнику B-2 Spirit. Це технічне рішення знижує радіолокаційний переріз, але вимагає складної системи управління, ймовірно, з використанням просунутої fly-by-wire та елементів штучного інтелекту.

Форма фюзеляжу з характерною "осиною талією" вказує на прагнення мінімізувати аеродинамічний опір і поліпшити характеристики на надзвукових швидкостях. Цей елемент конструкції передбачає можливість тривалого польоту на надзвуковій швидкості без увімкнення форсажу, що розширює тактичні можливості літака під час перехоплень і далеких місій.

Силова установка J-36

Ще однією незвичайною рисою J-36 є наявність трьох двигунів, кожен з яких оснащений сплюсненими вихлопними соплами. Така конфігурація забезпечує зниження інфрачервоної сигнатури, зменшуючи вразливість літака перед ракетами з тепловими головками самонаведення.

Експерти зазначили, що використання трьох двигунів — рідкість для сучасних винищувачів. Це рішення може надати значну тягу і збільшити корисне навантаження, що важливо для виконання дальніх ударних місій. Однак воно також ускладнює обслуговування і збільшує витрату палива.

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На думку фахівців, новий винищувач може відігравати ключову роль у реалізації стратегічних завдань Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Крім того, розробка J-36 свідчить про перехід Китаю від копіювання іноземних технологій до створення оригінальних рішень.

"Поєднання дельтаподібного крила і стелс-функцій незвичне, але воно має сенс, якщо врахувати, до яких загроз готується Китай", — вважає Емілі Картер із Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Нагадаємо, в лютому 2025 року ВПС НВАК здійснили другий політ J-36, винищувача, який, імовірно, належить до шостого покоління. До цього моменту багато експертів припускали, що перший політ цієї машини відбудеться не раніше 2028 року.