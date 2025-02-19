Непідтверджені повідомлення вказують на другий політ китайського стелс-винищувача J-36 (фото)

За словами журналістів, на опублікованих фото може бути винищувач-невидимка, який у КНР називають літаком шостого покоління з неофіційною назвою J-36. Західні розвідки припускали, що винищувач перебуває в розробці, але багато хто припускав, що перший політ відбудеться не раніше 2028 року.

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У соціальних мережах з'явилися повідомлення, що ВПС НВАК провели другий політ J-36, винищувача, який, імовірно, належить до шостого покоління. Про це пише портал Bulgarian Military.

Схоже, що галас викликаний нещодавнім фото, опублікованим після 26 грудня, коли відбувся перший підтверджений політ. Жодних офіційних підтверджень другого вильоту J-36 з Китаю поки що немає. Обговорюване фото з'явилося в соцмережі Weibo з коротким коментарем: "Китайський J-36 здійснив другий політ".

Політ стелс-винищувача J-36

Китай здивував військову спільноту першим випробувальним польотом винищувача-невидимки, який самі представники КНР зараховують до шостого покоління. Літак отримав неофіційну назву J-36.

Літак із характерним безхвостим дизайном дельта-крила піднявся в небо над Ченду (провінція Сичуань) 26 грудня 2024 року.

Стелс-винищувач J-36

Політ стелс-винищувача J-36

J-36 із серійним номером 36011 був помічений у супроводі двомісного винищувача-невидимки Chengdu J-20S, який виступав як літак переслідування. Такий політ у тандемі надав рідкісне візуальне порівняння, що дає змогу зіставити розміри та передові аеродинамічні характеристики J-36.

Спостерігачі зауважили можливості літака зберігати керування без традиційних стабілізаторів, що свідчить про його складні системи управління польотом. Вибір конструкції не тільки знижує опір, а й підвищує скритність шляхом мінімізації ефективної поверхні розсіювання під різними кутами.

Літак-невидимка вперше піднявся в повітря в день народження Мао Цзедуна, що було витлумачено деякими як символічний жест, що підкреслює технологічні досягнення з моменту заснування КНР. Західні розвідки припускали, що винищувач перебуває в розробці, але багато хто припускав, що перший політ відбудеться не раніше 2028 року.

Нагадаємо, що в Повітряних силах ЗСУ з'явився винищувач МіГ-29 у незвичайному камуфляжі.

Також повідомлялося, що Британія може направити в Україну винищувачі Typhoon.