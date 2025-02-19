Чорний МіГ-29: у Повітряних силах ЗСУ з'явився винищувач у незвичайному камуфляжі (відео)

За словами західних оглядачів, це рішення виглядає щонайменше дивно, оскільки чорний колір робить літак більш помітним у повітрі. Можливо, цей камуфляж натякає на історію з "Привидом Києва".

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Севастопольська бригада тактичної авіації нещодавно опублікувала цікаве відео, на якому був помічений винищувач Повітряних сил ЗСУ в незвичайному камуфляжі чорного кольору. Оглядачі The War Zone звернули увагу на нехарактерне забарвлення літака і намагалися з'ясувати причини такого рішення.

На кадрах було показано чорний МіГ-29, що пройшов капітальний ремонт, а на крилах, елеронах і хвостових площинах нанесено сині та жовті розпізнавальні панелі для запобігання "дружнього вогню", оскільки російські тактичні винищувачі також забарвлюють у темні відтінки сірого. Причому на носі літака розміщена емблема "Привид Києва", що відсилає до легенди про невідомого українського пілота-аса, яка з'явилася на початку конфлікту.

Аналітики зазначили, що раніше більшість відремонтованих МіГ-29 отримували "піксельний" камуфляж, але чорне забарвлення стало винятком.

Можливі причини вибору чорного камуфляжу

Чорне забарвлення МіГ-29 викликає питання. Річ у тім, що такий камуфляж, на відміну від звичного варіанту, робить літак помітнішим у повітрі. Тим часом аналогічна практика використовується у ВПС Великої Британії для навчальних літаків, щоб знизити ризик зіткнень. Тільки у випадку з британськими машинами вони фарбуються в глянцевий, а не матовий чорний колір.

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Але в даному випадку причиною може бути зв'язок з історією про "Примару Києва", тому використання чорного кольору та емблеми може бути способом підтримки бойового духу і створення візуального образу елітного винищувача.

"Очевидно, що ідея про мстивого пілота МіГ-29, який змітає російські літаки з неба і стає при цьому національним героєм, дуже сильна, і історія про "київську примару" збереглася, що видно, наприклад, із використання емблеми на літаках і нашивках льотчиків", — зазначили оглядачі.

Нагадаємо, Велика Британія розглядає можливість відправки винищувачів Eurofighter Typhoon для патрулювання повітряного простору України. За словами журналістів The Times, такий варіант більш реалістичний, ніж створення безпілотної зони.