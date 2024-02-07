Хто вигадав "Привида Києва": у ЗСУ розповіли історію народження легенди (відео)

Ідея "Привида Києва" знадобилась у перші дні війни, щоб показати подвиги українських пілотів. Ці асиметричні дії деморалізували ворогів.

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Концепція народного героя "Привид Києва" народилась завдяки командній роботі у пресцентрі ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Речники командування намагались створити образ українського пілота, який нищить авіацію противника. Про деталі "народження" збірного образу пілота-героя речник Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Ілля Євлаш розповів на порталі інформаційного агентства "Укрінформ".

Євлаш пояснив, що ідея народилась за його присутності у лютому 2022 року. Саме відбувався "брейншторм", на якому думали, як працювати в соцмережах, щоб не отримати "бан", і показати подвиги українських бійців, пілотів. Двоє осіб, безпосередньо причетних до "народження" — це речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий та речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, — заявив співрозмовник журналістів.

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Спершу Череватий зазначив, що непогано було б створити образ народного месника, який нищить ворога. Після цього Фітьо запропонував назвати цього месника "Привид Києва". Збірний образ мав показати пілотів, які збивали російські літаки — тоді саме публікували багато відповідних відео, — пояснив Євлаш.

"Сергій Череватий запропонував, що треба створити образ месника, народного героя, уособлення людини, яка є асом і може нищити… І під час брейнштормінгу, здається, Володимир Фітьо запропонував назвати його "Привид Києва". Всі підтримали, і це підхопили новини".

Так "Привид Києва" з'явився на всеукраїнському телемарафоні, поширився серед світових медіа та у соцмережах. Завдяки таким "асиметричним ідеям" вдавалось впливати на ворога: "деморалізувати, дестабілізувати його всіма можливими і неможливими каналами і шляхами".

"Ми тоді ніби видумували і робили нестандартні, асиметричні речі, які нам і дали перевагу. У перші дні ми інформаційно російську пропагандистську армію досить сильно покарали", — підсумував речник ОСУВ "Хортиця".

Привид Києва — як народжувалась міська легенда

Зазначимо, 25 лютого 2022 року у мережі з'явилось відео, як пілот МіГ-29 ЗСУ збив відразу шість російських літаків. Пресслужба Верховної Ради назвала бійця "Привидом Києва". Вже за місяць про подвиги Повітряних сил заговорили за кордоном: їхнім діям у небі дивувались військові ВПС США, — розповів пілот на прізвисько "Джус".

У жовтні 2022 року стало відомо про загибель льотчик Михайло Матюшенко — саме він керував українськими пілотами, які відбивали атаки росіян над Києвом у перші дні вторгнення РФ. Тим часом речник Повітряних сил Юрій Ігнат у ексклюзивному інтерв'ю Фокусу підтвердив, що "Привид Києва" — це збірний образ, який уособлює подвиги 40-ї бригади тактичної авіації, до складу якої входили бійці з різних куточків України.

З осені 2023 року кращих українських пілотів, які, до всього, володіють англійською мовою, відправили на навчання за кордон — вони мають навчитись пілотувати винищувачі F-16. Згідно з домовленостями літакової коаліції, Україна має отримати близько 60 повітряних суден, заявив президент Володимир Зеленський у серпні.

Нагадуємо, у лютому 2024 року Нідерланди повідомили, що передають Україні ще одну партію F-16. Експерти Forbes розповіли, чим цей літак переважає МіГ-29 та "Сухой", які є у Повітряних сил ЗСУ.