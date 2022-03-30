"Мало хто по-справжньому розуміє можливості льотчиків", — американський військовий про ВПС України

Колишній пілот F-15C "Джерсі" наголосив, що українські льотчики чудово знають свою техніку і дуже винахідливі в тактиці. Це разом із ППО не дає більшим силам ПКС РФ завоювати небо над нашою країною.

Українські льотчики, попри не таку велику кількість льотних годинників, мають високий рівень майстерності. Про це повідомляє The Drive, поспілкувавшись з американським пілотом F-15C Eagle Джонатаном "Джерсі" Бердом, який вийшов на пенсію.

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Останнім часом "Джерсі" керував навчаннями 144-го винищувального авіаполку Нацгвардії у Фресно, Каліфорнія.

Через 30 днів після вторгнення РФ в Україні російським ПКС так і не вдалося досягти домінування в небі. Наземна ППО та льотчики-винищувачі разом з екіпажами підтримки нав'язують боротьбу в повітрі з російськими льотчиками. При цьому ПКС РФ має чисельну та технологічну перевагу.

"Нас із самого початку вразили українські льотчики-винищувачі. У них не так багато льотних годин, але вони дуже хороші. Я зовсім не здивований, що вони діють так само добре проти російських ПКС", — розповідає Берд.

Як пишуть автори, складно точно встановити, що саме відбувається в повітрі, але ВПС України все ще діють, завдаючи критичних втрат ЗС РФ.

Джонатан Берд літав з українськими льотчиками на спільних навчаннях у межах Державної програми партнерства США.

"Мало хто по-справжньому цінує та розуміє можливості українських авіаторів", — пишуть автори.

[ + – ] "Безпечне небо 2011"

Джерсі згадує, що влітку 2011 року він проводив навчання "Безпечне небо 2011" на авіабазі Миргород в Україні. У них брали участь льотчики на МіГ-29 та Су-27, а американці на F-16. З цього моменту розпочалися тісні стосунки 144 полку Нацгвардії США та українських ВПС. Вони вилилися в те, що 144 винищувальний авіаполк увійшов в історію 6 жовтня 2018 року, коли F-15C Eagles вперше приземлилися в Україні.

[ + – ] Чисте небо 2018

Джерсі був одним із тих, хто планував навчання "Чисте небо 2018". Їхня мета полягала в тому, щоб показати українцям підхід до великомасштабних битв.

Про тактику та винахідливість українських льотчиків

"Ми провели багато BFM (симуляція повітряних боїв) з нашими F-15C проти їхніх МіГ-29 та Су-27, і, чесно кажучи, ми одразу могли сказати, що їхні льотчики були дуже хороші. Вони тактично дуже винахідливі, знають свої планери і розуміють, чого їм не вистачає. Я маю на увазі, вони літають на старих літаках. Наші F-15, наприклад, мають старі планери, але постійно модернізуються новою авіонікою", — розповів Джерсі.

Зрештою, ВПС США хотіли, щоб льотчики ВПС України досягли оперативної сумісності з Польщею, Румунією та іншими країнами НАТО. Щоб вони могли виконувати оперативні завдання.

[ + – ] F-16C під час навчань "Безпечне небо 2011"

"Я не думаю, що люди до кінця усвідомлюють, що ці хлопці останні вісім років воюють з Росією у східних областях України. Пам'ятаю, під час однієї з конференцій "Чисте небо" льотчику Frogfoot (натовська класифікація Су-25) показували кілька моїх фотографій F-15. Потім він показав мені фотографії свого Frogfoot з відсутньою половиною крила! Вони були готові до цього російського вторгнення", — резюмує Берд.

Продовжуючи свою розповідь, Берд резюмує, що Україні потрібні сучасніші літаки. Почати можна з F-16 або польських МіГів, у яких сучасніша авіоніка. Він також зазначає, що кожен свій крок українські льотчики планують спільно з ППО.

Усі льотчики — привиди Києва

Мене запитують: "Чи є привид Києва?" Я їм говорю, що всі ці льотчики — привиди Києва. Що таке привид? Коли він з'являється, він вирішує, що ви не можете завдати йому шкоди. І він лякає вас до чортиків, правда? Усі ці героїчні льотчики – привиди. Вони вирішують, коли і де вони з'являться", — зазначив Джерсі.

Нагадаємо, український льотчик розповів про повітряні бої проти авіації РФ.

Раніше експерт Том Купер пояснив, чому Bayraktar виявилися ефективнішими за звичайну авіацію. За його словами, російська ППО не може виявити БПЛА.