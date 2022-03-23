"Витискаємо з техніки максимум": український льотчик про повітряні битви проти авіації РФ

Льотчикам ВПС України доводиться стикатися з більш технологічними та переважаючими за кількістю Су-30, Су-34 та Су-35 ВКС РФ. Допомагає в боях особиста майстерність.

Український льотчик винищувача Су-27 Андрій (ім'я змінено) щоночі чекає команди, щоб злетіти в повітря на своєму борту. Він виконує місії в темний час доби, де бореться проти російської авіації. Про це повідомляє The New York Times.

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Після отримання команди "Повітря!" льотчик забирається у свій літак і дуже швидко піднімається в повітря. Як пишуть у виданні, він це робить так швидко, що навіть ще не знає своєї місії на ніч. Проте завдання завжди одне й те саме — битва з російськими ВПС. Їх більше, але вони ще не можуть отримати контроль над українським небом.

Військові аналітики очікували, що російські сили швидко знищать чи паралізують засоби ВПО та військову авіацію України, але цього не сталося. Натомість, пишуть автори, над країною вирують повітряні бої в стилі Top Gun, рідкісні в сучасній війні.

Фото: Facebook / 831 бригада тактичної авіаціїї/ 831s tactical aviation brigade

За словами Андрія, він здійснив уже 10 бойових вильотів.

"У кожному бою з російськими літаками немає рівності. У них завжди в повітрі вп'ятеро більше літаків", — стверджує льотчик.

ВПС України мають одну перевагу – вони працюють на своїй території. ППО може пересуватися, щоб збивати російські літаки.

За словами Дейва Дептула, декана Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла, вражаючі дії українських пілотів допомогли компенсувати їхню нестачу в кількості. Кількість літаків продовжує зменшуватися через збитки та механічні поломки. Льотчики "вичавлюють максимум із літаків".

Однак, поки Захід не поповнює втрати, ВПС України може залишитися без повітряних суден. Українські "Байрактари" є ефективними, проте вони не беруть участі в боях із повітряними цілями.

Повітряний бій проти ВПС РФ

Під час нічних боїв Андрій використовує прилади, щоб розрізняти позиції ворожої авіації. За словами льотчика, він збив російський літак, але командування забороняє розголошувати деталі. У боях йому доводиться стикатися із сучаснішими Су-30, Су-34 і Су-35.

За словами Андрія, під час одного з боїв він наблизився на небезпечну відстань.

"У мене були ситуації, коли я наближався до російського літака на досить близьку відстань, щоб прицілитися та вистрілити. Я вже майже навівся, але чекав, поки моя ракета зафіксується. У цей момент мені із землі кажуть, що по мені вже випущена ракета", — розповів льотчик.

Для порятунку свого життя льотчику довелося маневрувати екстремальними віражами, пікіруванням і підйомом, щоб вичерпати паливо біля ракет.

"Я все ще відчуваю величезний приплив адреналіну у своєму тілі, бо кожен політ – це боротьба", – резюмував Андрій.

Свої навички український ас оцінює вище, ніж у росіян. Однак із іншого боку, багато його досвідченіших друзів уже були збиті.

Нагадаємо, експерт Том Купер пояснив, чому Bayraktar виявилися ефективнішими за звичайну авіацію. За його словами, російська ППО не може виявити БПЛА.

1 березня 13 країн Заходу підписали заяву про модернізацію ППО України.