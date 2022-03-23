"Выжимаем из техники максимум": украинский летчик о воздушных боях против авиации РФ

Летчикам ВВС Украины приходится сталкиваться с более технологичными и превосходящими по количеству Су-30, Су-34 и Су-35 ВКС РФ. Помогает в боях личное мастерство.

Украинский летчик истребителя Су-27 Андрей (имя изменено) каждую ночь ждет команды, чтобы взлететь в воздух на своем борте. Он выполняет миссии в темное время суток, где сражается против российской авиации. Об этом сообщает The New York Times.

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После получения команды "Воздух!" летчик забирается в свой самолет и очень быстро поднимается в воздух. Как пишут в издании, он это делает так быстро, что даже еще не знает свой миссии на ночь. Однако задача всегда одна и та же — сражение с российскими ВКС. Их больше, но они все еще не могут получить контроль над украинским небом.

Военные аналитики ожидали, что российские силы быстро уничтожат или парализуют средства ПВО и военную авиацию Украины, но этого не произошло. Вместо этого, пишут авторы, над страной бушуют воздушные бои в стиле Top Gun, редкие в современной войне.

Фото: Facebook / 831 бригада тактичної авіаціїї/ 831s tactical aviation brigade

По словам Андрея, он совершил уже 10 боевых вылетов.

"В каждом бою с российскими самолетами нет равенства. У них всегда в воздухе в пять раз больше самолетов", — утверждает летчик.

ВВС Украины имеют одно преимущество — они работают на своей территории. ПВО может перемещаться, чтобы сбивать российские самолеты.

По словам Дейва Дептула, декана Института аэрокосмических исследований Митчелла, впечатляющие действия украинских пилотов помогли компенсировать их недостаток в количестве. Количество самолетов продолжает уменьшаться из-за сбитий и механических поломок. Летчики "выжимают максимум из самолетов".

Однако пока Запад не восполняет потери, ВВС Украины может остаться без воздушных суден. Украинские "Байрактары" — эффективны, однако они не принимают участия в боях с воздушными целями.

Воздушный бой против ВКС РФ

Во время ночных боев Андрей использует приборы, чтобы различать позиции вражеской авиации. Со слов летчика он сбил российский самолет, но командование запрещает разглашать детали. В боях ему приходится сталкиваться с более современными Су-30, Су-34 и Су-35.

По словам Андрея, в ходе одного из боев он приблизился на небезопасное расстояние.

"У меня были ситуации, когда я приближался к российскому самолету на достаточно близкое расстояние, чтобы прицелиться и выстрелить. Я уже почти навелся, но ждал, пока моя ракета зафиксируется. В этот момент мне с земли говорят, что по мне уже выпущена ракета", — рассказал летчик.

Для спасения своей жизни, летчику пришлось маневрировать экстремальными виражами, пикированием и подъемом, чтобы исчерпать топливо у ракет.

"Я все еще чувствую огромный прилив адреналина в своем теле, потому что каждый полет — это борьба", — резюмировал Андрей.

Свои навыки украинский ас оценивает выше, чем у русских. Однако с другой стороны многие его более опытные друзья уже были сбиты.

Напомним, эксперт Том Купер объяснил, почему Bayraktar оказались эффективнее обычной авиации. По его словам российское ПВО не может обнаружить БПЛА.

1 марта 13 стран Запада подписали заявление о модернизации ПВО Украины.