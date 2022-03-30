"Мало кто по-настоящему понимает возможности летчиков", - американский военный о ВВС Украины

Бывший пилот F-15C "Джерси" подчеркнул, что украинские летчики отлично знают свою технику и очень изобретательны в тактике. Это вместе с ПВО не дает превосходящим силам ВКС РФ завоевать небо над нашей страной.

Украинские летчики несмотря на не такое большое количество летных часов, обладают высокой степенью мастерства. Об этом сообщает The Drive, которые пообщались с вышедшим на пенсию американским пилотом F-15C Eagle Джонатаном "Джерси" Бердом.

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Последнее время "Джерси" руководил учениями 144-й истребительного авиаполка Нацгвардии в Фресно, Калифорния.

Спустя более 30 дней после вторжения РФ в Украине, российским ВКС так и не удалось достичь доминирования в небе. Наземное ПВО и летчики-истребители вместе с экипажами поддержки навязывают борьбу в воздухе с российскими летчиками. При этом ВКС РФ имеет численное и технологическое преимущество.

"Нас с самого начала впечатлили украинские летчики-истребители. У них не так много летных часов, но они очень хороши. Я совсем не удивлен, что они действуют так же хорошо против российских ВКС", — рассказывает Берд.

Как пишут авторы, сложно точно установить, что именно происходит в воздухе, но ВВС Украины все еще действуют нанося критические потери ВС РФ.

Джонатан Берд летал с украинскими летчиками на совместных учениях в рамках Государственной программы партнерства США.

"Мало кто по-настоящему ценит и понимает возможности украинских авиаторов", — пишут авторы.

[ + – ] "Безопасное небо 2011"

Джерси вспоминает, что летом 2011 года он проводил учения "Безопасное небо 2011" на авиабазе Миргород в Украине. В них принимали участие летчики на МиГ-29 и Су-27, а американцы на F-16. С этого момента начались тесные отношения 144 полка Нацгвардии США и украинских ВВС. Они вылились в то, что 144-й истребительный авиаполк вошел в историю 6 октября 2018 года, когда F-15C Eagles впервые приземлились в Украине.

[ + – ] Чистое небо 2018

Джерси был одним из тех, кто планировал учения "Чистое небо 2018". Их цель заключалась в том, чтобы показать украинцам подход к крупномасштабным сражениям.

О тактике и изобретательности украинских летчиков

"Мы провели много BFM (симуляция воздушных боев) с нашими F-15C против их МиГ-29 и Су-27, и, честно говоря, мы сразу могли сказать, что их летчики были очень хороши. Они тактически очень изобретательны, знают свои планеры и понимают, чего им не хватает. Я имею в виду, они летают на старых самолетах. Наши F-15, например, имеют старые планеры, но они постоянно модернизируются новой авионикой". — рассказал Джерси.

В конечном итоге ВВС США хотели, чтобы летчики ВВС Украины достигли оперативной совместимости с Польшей, Румынией и другими странами НАТО. Чтобы они могли вместе выполнять оперативные задачи.

[ + – ] F-16C во время учений "Безопасное небо 2011"

"Я не думаю, что люди до конца осознают, что эти ребята последние восемь лет воюют с Россией в восточных областях Украины. Помню, во время одной из конференций "Чистое небо" летчику Frogfoot (натовская классификация Су-25) показывали несколько моих фотографий в F-15. Потом он показал мне фотографии своего Frogfoot с отсутствующей половиной крыла! Он такой: "Да, это было пару месяцев назад, когда меня сбил ПЗРК. Они были готовы к этому российскому вторжению", — резюмирует Берд.

Продолжая свой рассказ Берд резюмирует, что Украине нужны более современные самолеты. Начать можно с F-16 или польских МиГов, у которых современней авионика. Он также отмечает, что каждый свой шаг украинские летчики планируют совместно с ПВО.

Все летчики — призраки Киева

Меня спрашивают: "Есть ли призрак Киева ?" Я им говорю, что все эти летчики — призраки Киева. Что такое призрак? Когда он появляется, то он решает, что вы не можете причинить ему вред. И он пугает вас до чертиков, верно? Все эти героические летчики — призраки. Они решают, когда и где они появятся", — отметил Джерси.

Напомним, украинский летчик рассказал о воздушных боях против авиации РФ.

Ранее эксперт Том Купер объяснил, почему Bayraktar оказались эффективнее обычной авиации. По его словам российское ПВО не может обнаружить БПЛА.