"Привид Києва": пілот українського МіГ-29 збив 6 ворожих винищувачів

За 30 годин оборони Києва український пілот розправився з 6 російськими винищувачами.

Багатоцільовий винищувач четвертого покоління під керуванням українського захисника за 30 годин збив 6 ворожих винищувачів. Про це 25 лютого на своїй офіційній сторінці в Telegram повідомила пресслужба Верховної Ради України.

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"Привид Києва": пілот українського МіГ-29 за 30 годин здобув 6 повітряних перемог над "путліривськими соколами". Наш герой!” – повідомляють у ВР.

25 лютого в Міністерстві оборони розповіли про серйозні втрати ворога: з початку широкомасштабного вторгнення країна-загарбник втратила до 80 танків, 516 бойових броньованих машин різних типів, 10 літаків, 7 вертольотів та 2800 осіб особового складу.

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