"Призрак Киева": пилот украинского МиГ-29 сбил 6 вражеских истребителей

За 30 часов обороны Киева украинский пилот расправился с 6 российскими истребителями.

Многоцелевой истребитель четвертого поколения под управлением украинского защитника за 30 часов сбил 6 вражеских истребителей. Об этом 25 февраля на своей официальной странице в Telegram сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

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"Призрак Киева": пилот украинского МиГ-29 за 30 часов одержал 6 воздушных побед над "путлировскими соколами". Наш герой!" — сообщают в ВР.

25 февраля в Министерстве обороны рассказали о серьезных потерях врага: с начала широкомасштабного вторжения страна-захватчик потеряла до 80 танков, 516 боевых бронированных машин разных типов, 10 самолетов, 7 вертолетов и 2800 человек личного состава.

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