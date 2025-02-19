Неподтвержденные сообщения указывают на второй полет китайского стелс-истребителя J-36 (фото)

По словам журналистов, на опубликованых фото может быть истребитель-невидимка, который в КНР называют самолетом шестого поколения с неофициальным названием J-36. Западные разведки предполагали, что истребитель находится в разработке, но многие допускали, что первый полет состоится не ранее 2028 года.

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В социальных сетях появились сообщения, что ВВС НОАК провела второй полет J-36, истребителе, предположительно, относящегося к шестому поколению. Об этом пишет портал Bulgarian Military.

Похоже, что шумиха вызвана недавней фотографией, опубликованной после 26 декабря, когда состоялся первый подтвержденный полет. Никаких официальных подтверждений второго вылета J-36 из Китая пока нет. Обсуждаемое фото появилось в соцсети Weibo с кратким комментарием: "Китайский J-36 совершил второй полет".

Полет стелс-истребителя J-36

Китай удивил военное сообщество первым испытательным полетом истребителя-невидимки, который сами представители КНР относят к шестому поколению. Самолет получил неофициальное название J-36.

Самолет с характерным бесхвостым дизайном дельта-крыла поднялся в небо над Чэнду (провинция Сычуань) 26 декабря 2024 года.

Стелс-истребитель J-36

Полет стелс-истребителя J-36

J-36 с серийным номером 36011 был замечен в сопровождении двухместного истребителя-невидимки Chengdu J-20S, выступавшего в качестве самолета преследования. Такой полет в тандеме предоставил редкое визуальное сравнение, позволяющее сопоставить размеры и передовые аэродинамические характеристики J-36.

Наблюдатели отметили возможности самолета сохранять управление без традиционных стабилизаторов, что свидетельствует о его сложных системах управления полетом. Выбор конструкции не только снижает сопротивление, но и повышает скрытность за счет минимизации эффективной поверхности рассеяния под разными углами.

Самолет-невидимка впервые поднялся в воздух в день ​​рождения Мао Цзэдуна, что было истолковано некоторыми как символический жест, подчеркивающий технологические достижения с момента основания КНР. Западные разведки предполагали, что истребитель находится в разработке, но многие допускали, что первый полет состоится не ранее 2028 года.

Напомним, что в Воздушных силах ВСУ появился истребитель МиГ-29 в необычном камуфляже.

Также сообщалось, что Британия может направить в Украину истребители Typhoon.