Жінка поселилась у туалеті на роботі, щоб не платити за оренду: як вона там живе (фото)

18-річна працівниця меблевого магазину пані Янг з Китаю вдалася до надзвичайного кроку заради заощадження коштів. Дівчина оселилась у робочому туалеті й сплачує в перерахунку на наші гроші близько 300 гривень на місяць.

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Про це повідомляє видання What's The Jam.

Молода жінка, на яку в соціальній мережі Douyin підписались 16 тисяч користувачів, детально документує своє життя. Вона обладнала вбиральню під повноцінне житло: встановила розкладне ліжко, вішалку для одягу та навіть передбачила місце для приготування їжі.

Оренда туалету

Життєвий простір в приміщенні організовано максимально функціонально. Китаянка використовує портативну плиту для приготування їжі, зберігає інгредієнти у спеціальних мішечках, а білизну пере на даху будівлі. Щодня перед початком роботи господиня прибирає всі особисті речі, щоб приміщення могли використовувати інші співробітники закладу та клієнти.

Жінка живе у туалеті Фото: Facebook

Пані Янг пояснює своє рішення бажанням заощадити гроші. Її місячний дохід становить близько 17 тисяч у перерахуванні на наші гроші, а витрати — лише 2,3 тис. грн. Дівчина мріє назбирати кошти на власний будинок або автомобіль.

Критична економія

Керівник меблевого магазину погодився здавати своїй підлеглій приміщення за мінімальну плату, що покриває лише комунальні витрати. Сама дівчина каже, що почувається в туалеті в безпеці, але на ніч блокує вхід розкладним ліжком.

Відео про її життя швидко стають вірусними. Клієнти магазину, за її словами, майже не цікавляться таким незвичайним побутом. Сам роботодавець жартує, що співробітниця "занадто ощадлива".

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про британку Пенні Вілбі, якій батьки побудували крихітний будиночок у своєму саду, щоб вона могла заощадити на оренді. Нещодавно жінка провела віртуальну екскурсію своїм житлом та поділилася враженнями у TikTok.

Тим часом батько Айзека Френча з міста Дірі (штат Айдахо, США) одного разу помітив на сусідській фермі занедбаний вагон і вирішив, що з нього можна зробити щось цікаве. Він навіть не підозрював, що втілення цієї ідеї стане основою успішного проєкту, який у майбутньому дозволить його дітям жити без потреби працювати.