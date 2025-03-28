Женщина поселилась в туалете на работе, чтобы не платить за аренду: как она там живет (фото)

18-летняя работница мебельного магазина госпожа Янг из Китая прибегла к чрезвычайному шагу ради сбережения средств. Девушка поселилась в рабочем туалете и платит в пересчете на наши деньги около 300 гривен в месяц.

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Об этом сообщает издание What's The Jam.

Молодая женщина, на которую в социальной сети Douyin подписались 16 тысяч пользователей, подробно документирует свою жизнь. Она оборудовала уборную под полноценное жилье: установила раскладную кровать, вешалку для одежды и даже предусмотрела место для приготовления пищи.

Аренда туалета

Жизненное пространство в помещении организовано максимально функционально. Китаянка использует портативную плиту для приготовления пищи, хранит ингредиенты в специальных мешочках, а белье стирает на крыше здания. Ежедневно перед началом работы хозяйка убирает все личные вещи, чтобы помещение могли использовать другие сотрудники заведения и клиенты.

Женщина живет в туалете Фото: Facebook

Госпожа Янг объясняет свое решение желанием сэкономить деньги. Ее месячный доход составляет около 17 тысяч в пересчете на наши деньги, а расходы — всего 2,3 тыс. грн. Девушка мечтает накопить средства на собственный дом или автомобиль.

Критическая экономия

Руководитель мебельного магазина согласился сдавать своей подчиненной помещение за минимальную плату, покрывающую только коммунальные расходы. Сама девушка говорит, что чувствует себя в туалете в безопасности, но на ночь блокирует вход раскладной кроватью.

Видео о ее жизни быстро становятся вирусными. Клиенты магазина, по ее словам, почти не интересуются таким необычным бытом. Сам работодатель шутит, что сотрудница "слишком экономная".

Напомним, ранее Фокус сообщал о британке Пенни Уилби, которой родители построили крошечный домик в своем саду, чтобы она могла сэкономить на аренде. Недавно женщина провела виртуальную экскурсию по своему жилью и поделилась впечатлениями в TikTok.

Тем временем отец Айзека Френча из города Дири (штат Айдахо, США) однажды заметил на соседской ферме заброшенный вагон и решил, что из него можно сделать что-то интересное. Он даже не подозревал, что воплощение этой идеи станет основой успешного проекта, который в будущем позволит его детям жить без необходимости работать.