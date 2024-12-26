Загадковим китайським літаком "6-го покоління" міг бути бомбардувальник JH-XX (відео)

Експерти відзначили розміри машини, більші порівняно з винищувачем J-20. І хоча конструкція літака має як переваги, так і недоліки, таке рішення виглядає цілком прагматичним.

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У мережі з'явилася інформація, що проливає світло на політ у Китаї загадкового літака, який деякі ЗМІ встигли назвати винищувачем 6-го покоління. На думку оглядачів Defense Express, на опублікованих кадрах, ймовірно, було зафіксовано винищувач-бомбардувальник, під умовною назвою JH-XX.

Зазначається, що JH-XX — це умовне позначення, яке використовують західні експерти для опису засекреченого проєкту літака, передбачуваного як більшого і важчого порівняно з Chengdu J-20 5-го покоління. Виходячи з цього, цю машину можна класифікувати не як винищувач, а як винищувач-бомбардувальник.

Згідно з наявними даними, JH-XX вирізняється великими розмірами: його довжина може становити 25 метрів, розмах крила — 15 метрів, а максимальна злітна вага сягатиме 55-60 тонн. Візуальні спостереження, включно з подвоєним шасі, підтверджують значну вагу машини, що характерно для літака, призначеного для багатоцільових операцій на далекі відстані.

Можливі ТТХ літака

Оглядачі пишуть, що, за наявними даними, новий китайський літак на першому етапі оснащено двигунами WS-15, які потім буде замінено на новіші VCE, що дасть змогу використовувати важче озброєння. Наприклад, машина нібито може взяти на борт до 8 крилатих ракет CM-98 (аналог американської JASSM), 4 гіперзвукові ракети і до 16 ракет типу "повітря-повітря" PL-15. При цьому все озброєння розміщуватиметься у внутрішніх відсіках, що забезпечує малопомітність.

Крім того, JH-XX передбачається оснастити потужною системою радіоелектронної боротьби (РЕБ) і передовим бортовим радіолокаційним обладнанням. Для управління цими системами літак, ймовірно, буде двомісним, що покращує ефективність екіпажу в складних бойових умовах.

Хоча характеристики JH-XX не дають змоги називати його представником 6-го покоління, його поява видається прагматичною з урахуванням вимог тихоокеанського театру військових дій, зазначають експерти.

Так дальність польоту і великий боєзапас дають можливість виконувати кілька завдань за один виліт, що вкрай важливо в умовах великих операцій у регіоні.

Скрін відео польоту нового китайського літака Фото: X (Twitter)

Водночас західні експерти звернули увагу на конструкцію китайського літака. Найбільше в ньому вражає його форма і безхвостове компонування. Він має модифіковане дельтаподібне крило з лініями кіля, що простягаються до самої носової частини, а центральна частина фюзеляжу відрізняється J-20.

Літак має широку носову частину, що може навіть забезпечити місце для бокового розміщення екіпажу, хоча поки що важко сказати, чи буде літак одномісним або двомісним.

Така конструкція має як свої переваги, так і недоліки. Наприклад, ця форма літака знижує відбиття радіолокаційних сигналів з різних кутів і діапазонів. Це особливо важливо для далеких операцій, де потрібне зниження опору для підтримання високої швидкості та тривалого польоту. Водночас відсутність хвостових поверхонь може негативно позначатися на керованості, навіть у разі використання сучасних систем управління.

Загалом нова модель показує, що Китай активно працює над впровадженням передових стелс-технологій та аеродинамічних рішень, які можуть змінити баланс сил у повітрі.

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