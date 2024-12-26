Загадочным китайским самолетом "6-го поколения" мог быть бомбардировщик JH-XX (видео)

Эксперты отметили размеры машины, более крупные по сравнению с истребителем J-20. И хотя конструкция самолета имеет как преимущества, так и недостатки, такое решение выглядит вполне прагматичным.

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В сети появилась информация, проливающая свет на полет в Китае загадочного самолета, которые некоторые СМИ успели назвать истребителем 6-го поколения. По мнению обозревателей Defense Express, на опубликованных кадрах, вероятно, был зафиксирован истребитель-бомбардировщик, под условным названием JH-XX.

Отмечается, что JH-XX — это условное обозначение, которое используется западными экспертами для описания засекреченного проекта самолета, предполагаемого как более крупного и тяжелого по сравнению с Chengdu J-20 5-го поколения. Исходя из этого эту машину можно классифицировать не как истребитель, а как истребитель-бомбардировщик.

Согласно имеющимся данным, JH-XX отличается большими размерами: его длина может составлять 25 метров, размах крыла — 15 метров, а максимальный взлетный вес достигать 55-60 тонн. Визуальные наблюдения, включая удвоенное шасси, подтверждают значительный вес машины, что характерно для самолета, предназначенного для многоцелевых операций на дальние расстояния.

Предположительные ТТХ самолета

Обозреватели пишут, что по имеющимся данным новый китайский самолет на первом этапе оснащен двигателями WS-15, которые затем будут заменены на более новые VCE, что позволит использовать более тяжелое вооружение. Например, машина якобы может взять на борт до 8 крылатых ракет CM-98 (аналог американской JASSM), 4 гиперзвуковые ракеты и до 16 ракет типа "воздух-воздух" PL-15. При этом все вооружение будет размещаться во внутренних отсеках, что обеспечивает малозаметность.

Кроме того, JH-XX предполагается оснастить мощной системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и передовым бортовым радиолокационным оборудованием. Для управления этими системами самолет, вероятно, будет двухместным, что улучшает эффективность экипажа в сложных боевых условиях.

Хотя характеристики JH-XX не позволяют называть его представителем 6-го поколения, его появление выглядит прагматичным с учетом требований тихоокеанского театра военных действий, отмечают эксперты.

Так дальность полета и большой боезапас дают возможность выполнять несколько задач за один вылет, что крайне важно в условиях крупных операций в регионе.

Скрин видео полета нового китайского самолета Фото: X (Twitter)

Вместе с тем западные эксперты обратили внимание на конструкцию китайского самолета. Больше всего в нем поражает его форма и бесхвостая компоновка. Он имеет модифицированное дельтавидное крыло с линиями киля, простирающимися до самой носовой части, а центральная часть фюзеляжа отличается J-20.

Самолет имеет широкую носовую часть, что может даже обеспечить место для бокового размещения экипажа, хотя пока трудно сказать будет ли самолет одноместным или двухместным.

Такая конструкция имеет как свои преимущества, так и недостатки. Например, данная форма самолета снижает отражение радиолокационных сигналов с разных углов и диапазонов. Это особенно важно для дальних операций, где требуется снижение сопротивления для поддержания высокой скорости и длительного полета. Вместе с тем отсутствие хвостовых поверхностей может негативно сказываться на управляемости, даже при использовании современных систем управления.

В целом новая модель показывает, что Китай активно работает над внедрением передовых стелс-технологий и аэродинамических решений, которые могут изменить баланс сил в воздухе.

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