Школяр отримав 9 ляпасів за неповагу до вчителя: учень просто звернувся до нього на ім'я
У місті Цзоучен, що в китайській провінції Шаньдун, розгорівся гучний скандал через побиття педагогом школяра. Інцидент стався ще у п’ятницю, 14 березня, коли п'ятикласник під час уроку фізкультури випадково вигукнув ім'я вчителя математики. Той розцінив це як неповагу.
Про це пише видання South China Morning Post.
Вчитель з прізвищем Ву, якому десь під п'ятдесят, сприйняв звернення учня як глузування та образу. Попри те, що хлопчик двічі вклонився і перепросив, педагог не міг заспокоїтися. Загалом він вдарив дитину по обличчю дев'ять разів.
Внаслідок побоїв у хлопчика з п’ятого класу набрякло обличчя, з'явився шум у вухах та постійний головний біль. Лікарі також діагностували у нього травми голови та обличчя. Мати дитини одразу звернулася до поліції та керівництва навчального закладу.
"Мій син був у стані паніки. Мені цікаво, який такий вчинок спонукав дорослого чоловіка побити його? Хто дав вам право бити мою дитину? Якщо він зробив щось не так, можна було звернутися до мене", — написала мама хлопчика в соціальних мережах.
Школа відсторонила Ву від роботи та запропонувала компенсацію у розмірі близько 700 доларів США, від якої родина відмовилася. Сам педагог виправдовувався тим, що хлопчик нібито виявив неповагу, вигукнувши його ім'я "глузливо та голосно".
"Я старий чоловік, мені за 50. Учень назвав моє ім'я вкрай нешанобливо, тому я вдарив його по обличчю. Гадаю, він повинен дисциплінувати свій язик", — додав вчитель.
У соціальних мережах думки розділилися. Більшість людей обурені діями вчителя і вважають, що неприпустимо бити дитину. "Жоден педагог не має права застосовувати фізичне насильство", — пишуть користувачі. Частина учасників обговорення навпаки підтримала Ву, посилаючись на традиційні китайські цінності щодо важливості поваги до старших.
Місцеве управління освіти пообіцяло провести повне розслідування інциденту на основі чинних нормативно-правових актів.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про американську вчительку, яка називає себе міс Уайтбіо. Вона розповіла про одяг, який заборонено носити педагогам у школі, де працює. Жінка зняла просвітницьке відео та опублікувала його у TikTok, зібравши понад 5,8 мільйона переглядів і безліч суперечливих коментарів від користувачів.
Тим часом у Флориді заарештували завуча початкової школи Рузвельта Елізабет Хілл-Бродіган після того, як вона організувала гучну домашню вечірку. За повідомленнями, на заході зібралося близько 100 підлітків, які нібито вживали алкоголь.