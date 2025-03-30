Школяр отримав 9 ляпасів за неповагу до вчителя: учень просто звернувся до нього на ім'я

У місті Цзоучен, що в китайській провінції Шаньдун, розгорівся гучний скандал через побиття педагогом школяра. Інцидент стався ще у п’ятницю, 14 березня, коли п'ятикласник під час уроку фізкультури випадково вигукнув ім'я вчителя математики. Той розцінив це як неповагу.

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Про це пише видання South China Morning Post.

Вчитель з прізвищем Ву, якому десь під п'ятдесят, сприйняв звернення учня як глузування та образу. Попри те, що хлопчик двічі вклонився і перепросив, педагог не міг заспокоїтися. Загалом він вдарив дитину по обличчю дев'ять разів.

Внаслідок побоїв у хлопчика з п’ятого класу набрякло обличчя, з'явився шум у вухах та постійний головний біль. Лікарі також діагностували у нього травми голови та обличчя. Мати дитини одразу звернулася до поліції та керівництва навчального закладу.

"Мій син був у стані паніки. Мені цікаво, який такий вчинок спонукав дорослого чоловіка побити його? Хто дав вам право бити мою дитину? Якщо він зробив щось не так, можна було звернутися до мене", — написала мама хлопчика в соціальних мережах.

Школа відсторонила Ву від роботи та запропонувала компенсацію у розмірі близько 700 доларів США, від якої родина відмовилася. Сам педагог виправдовувався тим, що хлопчик нібито виявив неповагу, вигукнувши його ім'я "глузливо та голосно".

Ілюстративне фото Фото: Flickr

"Я старий чоловік, мені за 50. Учень назвав моє ім'я вкрай нешанобливо, тому я вдарив його по обличчю. Гадаю, він повинен дисциплінувати свій язик", — додав вчитель.

У соціальних мережах думки розділилися. Більшість людей обурені діями вчителя і вважають, що неприпустимо бити дитину. "Жоден педагог не має права застосовувати фізичне насильство", — пишуть користувачі. Частина учасників обговорення навпаки підтримала Ву, посилаючись на традиційні китайські цінності щодо важливості поваги до старших.

Місцеве управління освіти пообіцяло провести повне розслідування інциденту на основі чинних нормативно-правових актів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американську вчительку, яка називає себе міс Уайтбіо. Вона розповіла про одяг, який заборонено носити педагогам у школі, де працює. Жінка зняла просвітницьке відео та опублікувала його у TikTok, зібравши понад 5,8 мільйона переглядів і безліч суперечливих коментарів від користувачів.

Тим часом у Флориді заарештували завуча початкової школи Рузвельта Елізабет Хілл-Бродіган після того, як вона організувала гучну домашню вечірку. За повідомленнями, на заході зібралося близько 100 підлітків, які нібито вживали алкоголь.