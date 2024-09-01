Освітянка показала, в якому одязі вчительки не можуть переступати поріг школи (фото)

Користувачі мережі у коментарях зазначили, що дрес-код міс Уайтбіо надто суворий та консервативний.

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Вчителька з США, яка називає себе міс Уайтбіо, розповіла про вбрання, яке не можна носити педагогу в школі, де вона працює. Жінка зняла просвітницьке відео й опублікувала на своїй сторінці у TikTok, зібравши понад 5,8 мільйона переглядів й безліч суперечливих реакцій від підписників.

"Ласкаво просимо до нової серії про те, що не можна носити вчителю", — звертається до глядачів авторка на початку ролика.

На першій з опублікованих фотографій жінка одягнена в сіру кофту з довгим рукавом, мішкуватим джемпером з V-подібним вирізом, сині джинси й туфлі на підборах.

Вчителям в США забороняють носити штани з дірками Фото: Taylor's Version

"Ось вбрання номер один, спробуйте визначити, чому воно не підходить для вчителя? Усе це насправді скромне і дуже добре підібране, але не джинси з дірками", — пояснює вчителька.

Потім вона демонструє друге вбрання: пару лляних штанів і чорний топ без рукавів. За словами освітянки, носити топ без рукавів недоречно для педагогічних працівників в американській школі.

Носити топ без рукавів недоречно для педагогічних працівників в американській школі Фото: Taylor's Version

Третє вбрання, яке продемонструвала Уайтбіо, складалося з білих вузьких джинсів, босоніжок та великої смугастої футболки.

"Поглянь, що не так з цим вбранням, що робить його неприйнятним? Правильно, крихітні дірки на колінах", — додає вона.

Це вбрання також не підходить для вчителя Фото: Taylor's Version

Четвертий образ складався з чорних легінсів, смугастої сорочки великого розміру та черевиків. Блогерка зазначила, що носити легінси також заборонено внутрішніми правилами.

Легінси також під забороною Фото: Taylor's Version

Користувачі мережі у коментарях зазначили, що дрес-код Уайтбіо надто суворий та консервативний.

"Таке враження, що учні не засвоять навчальний матеріал, якщо мої штани будуть з дірками";

"А у нас в школі ще й заборонено носити відкрите взуття";

"Не знаю, в мене на роботі всі ці вбрання є цілком прийнятними. Дирекція просто щаслива, що ми не звільняємось!";

"Ви серйозно? Я ніколи не можу зрозуміти дрес-код у США";

"Таке враження, що нікому в Америці не дозволено бути щасливим. Усе це норма у Нідерландах";

"Половина вчителів у Канаді носить спортивні штани";

"Ви б побачили, в чому приходять мої колеги".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що туристи, які відпочивають на пляжах Європи чи в інших місцях, можуть отримати штраф за порушення вимог до зовнішнього вигляду. В Іспанії, наприклад, покарають за носіння купальника посеред міста, також заборонені будь-які предмети одягу, схожі на військову форму.

Крім того, гості весілля розкритикували нареченого за вбрання, яке він одягнув на власне весілля, назвавши його вибір "огидним" та "депресивним". Дехто з дотепників навіть пожартував, що наречена, мабуть, роками благала безініціативного коханого одружитися й привела під вінець, поставивши ультиматум.