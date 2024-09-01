Педагог показала, в какой одежде учительницы не могут переступать порог школы (фото)

Пользователи сети в комментариях отметили, что дресс-код мисс Уайтбио слишком строгий и консервативный.

Related video

Учительница из США, называющая себя мисс Уайтбио, рассказала о нарядах, которые нельзя носить педагогу в школе, где она работает. Женщина сняла просветительское видео и опубликовала на своей странице в TikTok, собрав более 5,8 миллиона просмотров и множество противоречивых реакций от подписчиков.

"Добро пожаловать в новую серию о том, что нельзя носить учителю", — обращается к зрителям автор в начале ролика.

На первой из опубликованных фотографий женщина одета в серую кофту с длинным рукавом, мешковатым джемпером с V-образным вырезом, синие джинсы и туфли на каблуках.

Учителям в США запрещают носить штаны с дырками Фото: Taylor's Version

"Вот наряд номер один, попробуйте определить, почему он не подходит для учителя? Все это на самом деле скромное и очень хорошо подобранное, но не джинсы с дырками", — объясняет учительница.

Затем она демонстрирует второй наряд: пару льняных брюк и черный топ без рукавов. По словам педагога, носить топ без рукавов неуместно для педагогических работников в американской школе.

Носить топ без рукавов неуместно для педагогических работников в американской школе Фото: Taylor's Version

Третий наряд, который продемонстрировала Уайтбио, состоял из белых узких джинсов, босоножек и большой полосатой футболки.

"Посмотри, что не так с этим нарядом, что делает его неприемлемым? Правильно, крошечные дырки на коленях", — добавляет она.

Этот наряд также не подходит для учителя Фото: Taylor's Version

Четвертый образ состоял из черных леггинсов, полосатой рубашки большого размера и ботинок. Блогерша отметила, что носить леггинсы также запрещено внутренними правилами.

Леггинсы также под запретом Фото: Taylor's Version

Пользователи сети в комментариях отметили, что дресс-код Уайтбио слишком строгий и консервативный.

"Такое впечатление, что ученики не усвоят учебный материал, если мои штаны будут с дырками";

"А у нас в школе еще и запрещено носить открытую обувь";

"Не знаю, у меня на работе все эти наряды вполне приемлемы. Дирекция просто счастлива, что мы не увольняемся!";

"Вы серьезно? Я никогда не могу понять дресс-код в США";

"Такое впечатление, что никому в Америке не позволено быть счастливым. Все это норма в Нидерландах";

"Половина учителей в Канаде носит спортивные штаны";

"Вы бы увидели, в чем приходят мои коллеги".

Напомним, ранее Фокус писал, что туристы, которые отдыхают на пляжах Европы или в других местах, могут получить штраф за нарушение требований к внешнему виду. В Испании, например, накажут за ношение купальника посреди города, также запрещены любые предметы одежды, похожие на военную форму.

Кроме того, гости свадьбы раскритиковали жениха за наряд, который он надел на собственную свадьбу, назвав его выбор "отвратительным" и "депрессивным". Остряки даже пошутили, что невеста, видимо, годами умоляла безынициативного возлюбленного жениться и привела под венец, поставив ультиматум.