"Вчительку року" заарештували через вечірку на 100 учнів: що робила жінка з дітьми
Жінку разом з іншою вчителькою початкової школи звинуватили через кілька днів після домашньої вечірки. Деяких учнів довелось госпіталізувати.
У Флориді заарештували завуча початкової школи Рузвельта Елізабет Хілл-Бродіган після того, як вона влаштувала гучну домашню вечірку, на якій близько 100 підлітків нібито розпивали спиртні напої. Про це пише Daily Star.
"Деякі з учасників вечірки нібито вживали алкоголь, який вони дістали з холодильників у будинку, а одного підлітка відправили до лікарні після того, як він перестарався з випивкою", — йдеться у матеріалі.
Медики були змушені використовувати додаткове освітлення на своїх автомобілях, щоб допомогти підліткам, в той час, як ще одна дитина була заарештована за водіння в стані алкогольного сп'яніння біля будинку, повідомляє поліція.
Крім самої Елізабет, звинувачення отримала інша вчителька Карлі Андерсон.
Зазначається, що 45-річна Андерсон звернулася до влади у стані алкогольного сп'яніння і сказала, що вона вчителька і була на вечірці.
"Ми вкрай стурбовані цими звинуваченнями і повністю співпрацюємо з поліцією Кокоа-Біч. Наша прихильність до безпеки учнів залишається нашим головним пріоритетом", — заявили в державних школах Бреварда.
Обидві жінки були відправлені в адміністративну відпустку.
Хілл-Бродіган колись виграла звання "Вчитель року" на місцевому конкурсі і працює в окрузі вже 23 роки.
Як Хілл-Бродіган, так і Андерсон були звинувачені в недбалому ставленні до дітей і сприянні правопорушенням неповнолітніх.
Директора школи також звинуватили в порушенні законів про алкоголь на вечірках відкритих дверей.
Нагадаємо, вчителька обзивала учнів "жирними" та знущалась з батьків, але може продовжувати викладати.
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