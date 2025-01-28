"Вчительку року" заарештували через вечірку на 100 учнів: що робила жінка з дітьми

Жінку разом з іншою вчителькою початкової школи звинуватили через кілька днів після домашньої вечірки. Деяких учнів довелось госпіталізувати.

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У Флориді заарештували завуча початкової школи Рузвельта Елізабет Хілл-Бродіган після того, як вона влаштувала гучну домашню вечірку, на якій близько 100 підлітків нібито розпивали спиртні напої. Про це пише Daily Star.

"Деякі з учасників вечірки нібито вживали алкоголь, який вони дістали з холодильників у будинку, а одного підлітка відправили до лікарні після того, як він перестарався з випивкою", — йдеться у матеріалі.

Медики були змушені використовувати додаткове освітлення на своїх автомобілях, щоб допомогти підліткам, в той час, як ще одна дитина була заарештована за водіння в стані алкогольного сп'яніння біля будинку, повідомляє поліція.

Крім самої Елізабет, звинувачення отримала інша вчителька Карлі Андерсон.

Зазначається, що 45-річна Андерсон звернулася до влади у стані алкогольного сп'яніння і сказала, що вона вчителька і була на вечірці.

"Ми вкрай стурбовані цими звинуваченнями і повністю співпрацюємо з поліцією Кокоа-Біч. Наша прихильність до безпеки учнів залишається нашим головним пріоритетом", — заявили в державних школах Бреварда.

Обидві жінки були відправлені в адміністративну відпустку.

Хілл-Бродіган колись виграла звання "Вчитель року" на місцевому конкурсі і працює в окрузі вже 23 роки.

Як Хілл-Бродіган, так і Андерсон були звинувачені в недбалому ставленні до дітей і сприянні правопорушенням неповнолітніх.

Директора школи також звинуватили в порушенні законів про алкоголь на вечірках відкритих дверей.

Нагадаємо, вчителька обзивала учнів "жирними" та знущалась з батьків, але може продовжувати викладати.

Фокус також писав про те, як в Одесі вчителька історії України просувала учням російські наративи.