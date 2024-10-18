"Сімпсони" передбачили смертельний ураган у Флориді: фанати приголомшені схожістю з реаліями

Епізод під назвою "Ураган Недді" вийшов ще у 1996 році, але описує те, як родина Сімпсонів панічно закуповується після попередження про ураган у вигаданому місті Спрінгфілд.

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Фанати мультсеріалу "Сімпсони" стверджують, що сценаристи "передбачили" ураган, який обрушився на Флориду на початку жовтня та забрав життя щонайменше 17 осіб. Про це пише Daily Star.

Шанувальники "Сімпсонів" приголомшені "передбаченням", яке закладене у 8-й серії 8-го сезону культового серіалу від 1996 року, який має назву "Ураган Недді".

У цьому епізоді вигадане місто Спрінгфілд потерпає від сильного шторму, а сім'я Сімпсонів панічно закуповується після попередження про ураган, що має разючу схожість із реальним ураганом "Мілтон" у Флориді.

У "Сімпсонах" повінь спускається на Спрінгфілд і досягає другого поверху будинків, а люди будують імпровізовані плоти, щоб врятуватися від небезпеки. Під час урагану "Мілтон" жителі Флориди покинули свої домівки, а рятувальні команди розпочали відчайдушну місію з порятунку застряглих мешканців.

Кліп у TikTok, що поширюється, натякає на схожість епізоду з "ворожінням" з реальними подіями, що відбулися на початку цього місяця. Відео супроводжується підписом: "Сімпсони вже знали, що історія повторюється 100 років тому".

Тік-Ток про передбачення "Сімпсонів" Фото: Скриншот

"Я думаю, що настав час сприймати Сімпсонів серйозно", — прокоментував один із дописувачів.

"Сімпсони — віщуни. Все, що вони кажуть, збувається", — підтримав інший.

Журналісти також зазначили, що протягом багатьох років було проведено багато моторошних паралелей між світовими подіями та сценами з культового класичного мультсеріалу.

Зокрема, сценаристи шоу потрапляли під підозру через свої "екстрасенсорні здібності", які "передбачили" низку реальних подій із президентства Дональда Трампа, загибель підводного човна "Титан" і навіть фіаско "Шоколадного досвіду Віллі Вонки".

Нагадаємо, 1 жовтня творці американського анімаційного багатосерійника "Сімпсони" спантеличили шанувальників, коли пустили в ефір епізод, який інтерпретували як "фінал серіалу".

Раніше Фокус писав, що "Сімпсони" передбачили заміну Байдену, а також нашестя клопів у Франції.