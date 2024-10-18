"Симпсоны" предсказали смертельный ураган во Флориде: фанаты ошеломлены схожестью с реалиями

Эпизод под названием "Ураган Недди" вышел еще в 1996 году, но описывает то, как семья Симпсонов панически скупается после предупреждения об урагане в вымышленном городе Спрингфилд.

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Фанаты мультсериала "Симпсоны" утверждают, что сценаристы "предсказали" ураган, который обрушился на Флориду в начале октября и унес жизни по меньшей мере 17 человек. Об этом пишет Daily Star.

Поклонники "Симпсонов" ошеломлены "предсказанием", которое заложено в 8-й серии 8-го сезона культового сериала от 1996 года, который называется "Ураган Недди".

В этом эпизоде вымышленный город Спрингфилд страдает от сильного шторма, а семья Симпсонов панически скупается после предупреждения об урагане, что имеет поразительное сходство с реальным ураганом "Милтон" во Флориде.

В "Симпсонах" наводнение спускается на Спрингфилд и достигает второго этажа домов, а люди строят импровизированные плоты, чтобы спастись от опасности. Во время урагана "Милтон" жители Флориды покинули свои дома, а спасательные команды начали отчаянную миссию по спасению застрявших жителей.

Распространяемый клип в TikTok намекает на схожесть эпизода с "гаданием" с реальными событиями, произошедшими в начале этого месяца. Видео сопровождается подписью: "Симпсоны уже знали, что история повторяется 100 лет назад".

Тик-Ток о предсказаниях "Симпсонов" Фото: Скриншот

"Я думаю, что пришло время воспринимать Симпсонов серьезно", — прокомментировал один из корреспондентов.

"Симпсоны — прорицатели. Все, что они говорят, сбывается", — поддержал другой.

Журналисты также отметили, что в течение многих лет было проведено много жутких параллелей между мировыми событиями и сценами из культового классического мультсериала.

В частности, сценаристы шоу попадали под подозрение из-за своих "экстрасенсорных способностей", которые "предсказали" ряд реальных событий из президентства Дональда Трампа, гибель подводной лодки "Титаник" и даже фиаско "Шоколадного опыта Вилли Вонки".

Напомним, 1 октября создатели американского анимационного многосерийника "Симпсоны" озадачили поклонников, когда пустили в эфир эпизод, который интерпретировали как "финал сериала".

Ранее Фокус писал, что "Симпсоны" предсказали замену Байдену, а также нашествие клопов во Франции.