"Симпсоны": в эфир вышла финальная серия мультфильма (видео)

После выхода этого эпизода поклонники сериала всерьез поверили в то, что любимый мультфильм действительно закончился.

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Создатели американского анимационного многосерийника "Симпсоны" озадачили поклонников, когда пустили в эфир эпизод, который интерпретировали как "финал сериала", пишет Vulture.

Эпизод 36-го сезона под названием "День рождения Барта" был оформлен как "специальная презентация Fox", где бывший писатель Конан О'Брайен проводил церемонию, похожую на вручение премии "Оскар", в честь окончания ситкома.

"Для меня большая честь быть со всеми вами на финале сериала "Симпсоны"" Ну, это правда. Fox решила закрыть "Симпсонов". Это шоу было такой особенной частью моей ранней карьеры, поэтому быть здесь для меня значит очень много", – говорит анимационный О'Брайен. Затем он подлился отрывками из того, что, по его словам, было невыпущенными попытками финала сериала.

Такое окончание серии удивило фанатов, и многие поспешили в соцсети, чтобы выразить свои эмоции в связи с окончанием многолетнего ситкома.

По словам шоураннера Мэтта Селмана, эпизод был пародией, которая исследовала, что делает финал хорошим, если бы сценарий был написан ИИ. Он уточнил, что ИИ использован для воспроизведения всех типичных клише "финала" — например, увольнения директора Скиннера из начальной школы Спрингфилда и смерти мистера Бернса — что подчеркивает отсутствие креативности, присущей ИИ.

Далее Селман затронул сложности завершения шоу, предназначенного для бесконечного продолжения.

"Оно может продолжаться вечно, потому что у него нет жесткого канона или плотной преемственности", – подчеркнул он.

"Симпсоны" (англ. The Simpsons) — самый длинный мультсериал в истории американского телевидения. Семья Симпсонов в мультипликационной форме впервые появилась в "Шоу Трейси Ульман" 19 апреля 1987 года. В этом шоу показывались небольшие комедийные и музыкальные номера. Изначально одна серия Симпсонов длилась всего несколько минут, чтобы соответствовать стандарту "Шоу Трейси Ульман".

В 1989 году Симпсоны "перекочевали" в "собственный" сериал на телеканале FOX Network. Именно этот сериал стал первым хитом канала FOX.

Несмотря на то, что сериал идет уже более 20 лет, возраст главных героев сериала и почти всех второстепенных персонажей остается неизменным. При этом в Спригфилде есть персонажи, которые родились после Мэгги Симпсон, но успели "перерасти" ее.

Ранее Фокус писал, что "Симпсоны" предсказали замену Байдену, а также нашествие клопов во Франции.