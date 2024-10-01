"Сімпсони": в ефір вийшла фінальна серія мультфільму (відео)

Після виходу цього епізоду шанувальники серіалу всерйоз повірили в те, що улюблений мультфільм дійсно закінчився.

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Творці американського анімаційного багатосерійника "Сімпсони" спантеличили шанувальників, коли пустили в ефір епізод, який інтерпретували як "фінал серіалу", пише Vulture.

Епізод 36-го сезону під назвою "День народження Барта" був оформлений як "спеціальна презентація Fox", де колишній письменник Конан О'Браєн проводив церемонію, схожу на вручення премії "Оскар", на честь закінчення ситкому.

"Для мене велика честь бути з усіма вами на фіналі серіалу "Сімпсони"" Ну, це правда. Fox вирішила закрити "Сімпсонів". Це шоу було такою особливою частиною моєї ранньої кар'єри, тому бути тут для мене значить дуже багато", — каже анімаційний О'Браєн. Потім він підлився уривками з того, що, за його словами, було невипущеними спробами фіналу серіалу.

Таке закінчення серії здивувало фанатів, і багато хто поспішив у соцмережі, щоб висловити свої емоції у зв'язку із закінченням багаторічного ситкому.

За словами шоураннера Метта Селмана, епізод був пародією, яка досліджувала, що робить фінал гарним, якби сценарій був написаний АІ. Він уточнив, що АІ використано для відтворення всіх типових кліше "фіналу" — наприклад, звільнення директора Скіннера з початкової школи Спрингфілда і смерті містера Бернса — що підкреслює відсутність креативності, притаманної АІ.

Далі Селман торкнувся складнощів завершення шоу, призначеного для нескінченного продовження.

"Воно може тривати вічно, тому що у нього немає жорсткого канону або щільної спадкоємності", — підкреслив він.

"Сімпсони" (англ. The Simpsons) — найдовший мультсеріал в історії американського телебачення. Сім'я Сімпсонів у мультиплікаційній формі вперше з'явилася в "Шоу Трейсі Ульман" 19 квітня 1987 року. У цьому шоу показували невеликі комедійні та музичні номери. Спочатку одна серія Сімпсонів тривала лише кілька хвилин, щоб відповідати стандарту "Шоу Трейсі Ульман".

У 1989 році Сімпсони "перекочували" у "власний" серіал на телеканалі FOX Network. Саме цей серіал став першим хітом каналу FOX.

Попри те, що серіал триває вже понад 20 років, вік головних героїв серіалу і майже всіх другорядних персонажів залишається незмінним. При цьому в Спрингфілді є персонажі, які народилися після Меггі Сімпсон, але встигли "перерости" її.

Раніше Фокус писав, що "Сімпсони" передбачили заміну Байдену, а також нашестя клопів у Франції.