"Учительницу года" арестовали из-за вечеринки на 100 учеников: что делала женщина с детьми

Женщину вместе с другой учительницей начальной школы обвинили через несколько дней после домашней вечеринки. Некоторых учеников пришлось госпитализировать.

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Во Флориде арестовали завуча начальной школы Рузвельта Элизабет Хилл-Бродиган после того, как она устроила шумную домашнюю вечеринку, на которой около 100 подростков якобы распивали спиртные напитки. Об этом пишет Daily Star.

"Некоторые из участников вечеринки якобы употребляли алкоголь, который они достали из холодильников в доме, а одного подростка отправили в больницу после того, как он перестарался с выпивкой", — говорится в материале.

Медики были вынуждены использовать дополнительное освещение на своих автомобилях, чтобы помочь подросткам, в то время как еще один ребенок был арестован за вождение в состоянии алкогольного опьянения возле дома, сообщает полиция.

Кроме самой Элизабет, обвинения получила другая учительница Карли Андерсон.

Отмечается, что 45-летняя Андерсон обратилась к властям в состоянии алкогольного опьянения и сказала, что она учительница и была на вечеринке.

"Мы крайне обеспокоены этими обвинениями и полностью сотрудничаем с полицией Кокоа-Бич. Наша приверженность безопасности учеников остается нашим главным приоритетом", — заявили в государственных школах Бреварда.

Обе женщины были отправлены в административный отпуск.

Хилл-Бродиган когда-то выиграла звание "Учитель года" на местном конкурсе и работает в округе уже 23 года.

Как Хилл-Бродиган, так и Андерсон были обвинены в халатном отношении к детям и содействии правонарушениям несовершеннолетних.

Директора школы также обвинили в нарушении законов об алкоголе на вечеринках открытых дверей.

Напомним, учительница обзывала учеников "жирными" и издевалась над родителями, но может продолжать преподавать.

Фокус также писал о том, как в Одессе учительница истории Украины продвигала ученикам российские нарративы.