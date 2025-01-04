Учительница обзывала учеников "жирными" и издевалась над родителями, но может продолжать преподавать: почему

Учительницу обвиняют в создании некомфортной и негативной рабочей среды, а также в крайне вульгарных высказываниях относительно родителей и сексуальной ориентации своих коллег.

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Бывшая директор начальной школы в городе Хейвуд в Великобритании Никола Броган избежала запрета продолжать преподавать даже после того, как назвал одного ученика "жирным слизняком", а другого — "уродливым". Об этом пишет Daily Star.

Броган возглавляла школу с 2011 по 2019 год. За это время она придумала специальное прозвище для одного из учителей — "Капитан Кэмп" в связи с его сексуальной ориентацией. Также Броган назвала ассистента учителя "жирной коровой" и заявила, что другая сотрудница не нуждалась бы в ингаляторе, если бы не была "такой жирной" — после того, как она опоздала на собрание.

Кроме того, экс-директор школы нецензурно высказывалась в адрес одного из родителей — шотландца по происхождению, а также называла "толстяком" другого отца, высмеивая его способность к интимным отношениям.

Она также назвала одного ученика "слабаком".

Как отметили журналисты, эти высказывания были сделаны как лично, так и в Интернете.

Несмотря на то, что комиссия Агентства по регулированию преподавания (TRA) установила, что ее действия приравниваются к непрофессиональному поведению, они не рекомендовали запретить Броган преподавать.

Один свидетель отказался от участия в слушаниях, что привело к снятию других обвинений.

Комиссия TRA также заявила, что учительница заслуживает "значительной похвалы" за то, что помогла 470 ученикам освободиться от специальных мер, чтобы получить "хорошую" оценку от Ofsted (Управление стандартов в сфере образования, детских услуг и навыков Великобритании).

С учительницы было снято еще несколько обвинений, в частности, в том, что она доводила сотрудников до слез, имитировала польский акцент и угрожала разрушить карьеру одного из сотрудников.

"Комиссия убедилась, что поведение госпожи Броган, которое заключалось в оскорбительных и неуместных комментариях в адрес учеников и родителей, было очень серьезным", — говорится в отчете TRA.

Комиссия также признала, что такое поведение имело серьезное негативное влияние на рабочую среду школы и негативно сказалось на самочувствии и поведении персонала.

В то же время комиссия пришла к выводу, что неприемлемое профессиональное поведение Броган не оправдывает назначение ей испытательного срока, и призвала к "пропорциональной и надлежащей реакции".

От имени министра образования Сара Бакси согласилась с рекомендацией комиссии не отстранять госпожу Броган от работы в школе

"Я также придала большое значение выводу комиссии о том, что "учитывая ее опыт и предыдущую хорошую службу, есть все перспективы того, что г-жа Броган сможет внести вклад в профессию учителя в будущем". Я считаю, что публикация сделанных выводов была бы достаточной для того, чтобы отправить соответствующее сообщение учителю о стандартах поведения, которые являются неприемлемыми, и что эта публикация удовлетворила бы требование общественного интереса относительно декларирования надлежащих стандартов профессии", — отметила Сара Бакси.

Напомним, в Одессе учительница истории Украины продвигала ученикам российские нарративы.

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