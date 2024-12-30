13-летнего подростка приговорили к пожизненному заключению: что он сделал

Школьник вместе с сообщником напал на одноклассника из-за денег и убил его лопатой.

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13-летнего подростка в Китае приговорили к пожизненному заключению за убийство одноклассника. Его однолетка-сообщник получил 12 лет за решеткой. Об этом пишет ВВС.

Китайский суд вынес приговор двум подросткам за смерть их одноклассника в марте. Подсудимые из провинции Хэбэй, известны только по фамилиям Чжан и Ли, было по 13 лет, когда они сговорились убить своего одноклассника Вана и разделить его деньги между собой.

Напав на Вана с лопатой, они закопали его в заброшенной овощной теплице, говорится в заявлении суда в понедельник, в котором говорится, что их "методы были особенно жестокими, а обстоятельства — особенно отвратительными".

Подростки были приговорены к пожизненному заключению и 12 годам лишения свободы соответственно.

Приговор подводит черту под жестоким делом, которое вызвало бурный общественный резонанс, когда о нем впервые стало известно.

В марте его семья и адвокат заявили, что Ван долгое время подвергался издевательствам в школе со стороны трех одноклассников, а в понедельник суд отметил, что у него был конфликт с Чжаном и Ли.

По данным суда, третий подросток, также находившийся на месте преступления и опознанный по фамилии Ма, не был привлечен к уголовной ответственности.

3 марта четверо мальчиков встретились в теплице, где Чжан напал на одноклассника с лопатой, а Ли ему помогал, Ма сбежал с места преступления. Тело закопали, после чего Чжан использовал телефон Вана, чтобы перевести деньги со своего счета WeChat Ли и себе. Он также вынул SIM-карту из телефона Вана и приказал Ма уничтожить ее.

Скрыть преступление подросткам не удалось, все они были арестованы. Суд постановил, что Чжан спланировал преступление и подстрекал других присоединиться к нему, а его действия непосредственно привели к смерти Вана.

Между тем, Ли был соучастником, который активно участвовал в преступлении и разделил деньги с Чжаном, заявил суд.

Власти заявили, что Ма будет проходить курс исправления и воспитания — метод, который обычно применяется к несовершеннолетним, совершившим преступления.

Приговор подросткам в понедельник был встречен хвалебными отзывами пользователей китайских социальных сетей. Но некоторые заявили, что приговор был слишком мягким.

"Тот, кто получил всего 12 лет, будет молодым человеком, когда выйдет на свободу. Надеюсь, он не будет мстить обществу, когда выйдет на свободу", — говорится в популярном комментарии на Weibo. Его автор ссылался на недавнюю волну массовых убийств в Китае.

Согласно Уголовному кодексу КНР, лица в возрасте от 12 до 14 лет, совершившие умышленное убийство или нападение, повлекшее смерть, или причинившее тяжелую инвалидность особо жестокими способами при отягчающих обстоятельствах, привлекаются к уголовной ответственности, если уголовное преследование санкционировано Верховной народной прокуратурой.

Смертная казнь в Китае не применяется к несовершеннолетним лицам, совершившим преступления, поэтому в соответствии с законом им выносят более мягкое наказание.

Напомним, в ноябре расстроенный разводом мужчина в Китае врезался в толпу на своем внедорожнике. Погибли 35 человек.