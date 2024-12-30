13-річного підлітка засудили до довічного ув'язнення: що він зробив

Школяр разом зі спільником напав на однокласника через гроші та вбив його лопатою.

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13-річного підлітка в Китаї засудили до довічного ув'язнення за вбивство однокласника. Його одноліток-спільник отримав 12 років за ґратами. Про це пише ВВС.

Китайський суд виніс вирок двом підліткам за смерть їхнього однокласника в березні. Підсудні з провінції Хебей, відомі тільки за прізвищами Чжан і Лі, було по 13 років, коли вони змовилися вбити свого однокласника Вана та розділити його гроші між собою.

Напавши на Вана з лопатою, вони закопали його в покинутій овочевій теплиці. В заяві суду йдеться, що їхні "методи були особливо жорстокими, а обставини — особливо огидними".

Підлітки були засуджені до довічного ув'язнення і 12 років позбавлення волі відповідно.

Вирок підводить риску під жорстокою справою, яка викликала бурхливий суспільний резонанс, коли про неї вперше стало відомо.

У березні його сім'я та адвокат заявили, що Ван тривалий час зазнавав знущань у школі з боку трьох однокласників, а в понеділок суд зазначив, що у нього був конфлікт із Чжаном і Лі.

За даними суду, третього підлітка, який також перебував на місці злочину і якого впізнали за прізвищем Ма, не було притягнуто до кримінальної відповідальності.

3 березня четверо хлопчиків зустрілися в теплиці, де Чжан напав на однокласника з лопатою, а Лі йому допомагав, Ма втік із місця злочину. Тіло закопали, після чого Чжан використовував телефон Вана, щоб переказати гроші зі свого рахунку WeChat Лі і собі. Він також вийняв SIM-карту з телефону Вана і наказав Ма знищити її.

Приховати злочин підліткам не вдалося, усіх їх заарештували. Суд постановив, що Чжан спланував злочин і підбурював інших долучитися до нього, а його дії безпосередньо призвели до смерті Вана.

Тим часом, Лі був співучасником, який брав активну участь у злочині і розділив гроші з Чжаном, заявив суд.

Влада заявила, що Ма буде проходити курс виправлення і виховання — метод, який зазвичай застосовують до неповнолітніх, які вчинили злочини.

Вирок підліткам у понеділок був зустрінутий хвалебними відгуками користувачів китайських соціальних мереж. Але деякі заявили, що вирок був занадто м'яким.

"Той, хто отримав лише 12 років, буде молодою людиною, коли вийде на свободу. Сподіваюся, він не мститиме суспільству, коли вийде на волю", — йдеться в популярному коментарі на Weibo. Його автор посилався на нещодавню хвилю масових убивств у Китаї.

Згідно з Кримінальним кодексом КНР, особи у віці від 12 до 14 років, які вчинили умисне вбивство або напад, що спричинив смерть, або заподіяв важку інвалідність особливо жорстокими способами за обтяжливих обставин, притягаються до кримінальної відповідальності, якщо кримінальне переслідування санкціоноване Верховною народною прокуратурою.

Смертну кару в Китаї не застосовують до неповнолітніх осіб, які вчинили злочини, тож відповідно до закону їм виносять більш м'яке покарання.

Нагадаємо, у листопаді засмучений розлученням чоловік у Китаї врізався в натовп на своєму позашляховику. Загинули 35 осіб.