35 людей загинули: засмучений розлученням чоловік врізався в натовп на позашляховику

Десятки людей дістали травми. Сам водій намагався накласти на себе руки, коли його затримали.

На півдні Китаю загинули тридцять п'ять осіб після того, як автомобіль врізався в натовп людей, які займалися бігом на території спортивного центру просто неба. Про це пише CNN.

Чоловік в'їхав у натовп спортсменів у Китаї

Понад 40 осіб дістали поранення і були госпіталізовані після того, як позашляховик врізався в людей у спортивному центрі в південному місті Чжухай близько 20:00 в понеділок.

62-річний водій, якого китайські ЗМІ називають Фань, як повідомляється, був засмучений розлученням і розподілом майна і вирішив в'їхати в натовп людей. Він був затриманий поліцією, коли намагався втекти з місця події.

"Офіцери виявили Фаня, який завдавав собі каліцтва ножем в автомобілі, негайно зупинили його і відправили в лікарню. Через серйозні травми шиї чоловік наразі перебуває без свідомості, все ще проходить невідкладну допомогу і не може бути допитаний", — йдеться в заяві поліції.

Чоловіка, який влаштував ДТП, одразу затримали Фото: Скриншот

Лідер Китаю Сі Цзіньпін уже закликав докласти всіх зусиль для надання допомоги постраждалим і зажадав суворо покарати винного відповідно до закону, назвавши масовий наїзд і втечу з місця події справою "вкрай зловмисною", повідомила державна телекомпанія CCTV.

Інцидент стався напередодні найбільшого в Китаї цивільного і військового авіашоу, яке триватиме з 12 до 17 листопада в Чжухаї.

Китайське ЗМІ Caixin повідомило, що позашляховик, за кермом якого був Фань, врізався в кілька груп фітнес-ходьби, зачепивши десятки учасників. Багато хто з постраждалих були людьми середнього та похилого віку, хоча серед них були також підлітки та діти.

У спортивному центрі Чжухай є відкрита доріжка і поле, місцеві жителі часто відвідують його для щоденних тренувань. Після інциденту центр оголосив, що буде закритий до подальшого повідомлення.

Китай, країна з населенням 1,4 млрд осіб, загалом має низький рівень насильницьких злочинів. Але останніми місяцями країна зіткнулася з хвилею нападів, спрямованих на випадкових громадян, включно зі школярами.

У жовтні поліція заарештувала 50-річного чоловіка після нападу з ножем біля початкової школи в Пекіні, внаслідок якого постраждали п'ятеро людей, зокрема троє дітей.

У вересні троє людей загинули і 15 дістали поранення внаслідок ножового нападу в приміському супермаркеті в Шанхаї.

Також у вересні автобус врізався в натовп учнів і батьків біля школи в місті Тайань провінції Шаньдун, унаслідок чого загинули 11 осіб і 13 дістали поранення. Китайська влада не розкрила, чи було це випадковістю або навмисним злочином.

Нагадаємо, в Китаї дуже стурбовані падінням народжуваності та пов'язаним із ним занепадом економіки, тож тепер влада телефонує жінкам і вимагає від них терміново заводити дітей.