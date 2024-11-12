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35 людей загинули: засмучений розлученням чоловік врізався в натовп на позашляховику

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Фото: Скриншот | Поліція біля спортивного центру, де стався інцидент

Десятки людей дістали травми. Сам водій намагався накласти на себе руки, коли його затримали.

На півдні Китаю загинули тридцять п'ять осіб після того, як автомобіль врізався в натовп людей, які займалися бігом на території спортивного центру просто неба. Про це пише CNN.

Чоловік в'їхав у натовп спортсменів у Китаї

Понад 40 осіб дістали поранення і були госпіталізовані після того, як позашляховик врізався в людей у спортивному центрі в південному місті Чжухай близько 20:00 в понеділок.

62-річний водій, якого китайські ЗМІ називають Фань, як повідомляється, був засмучений розлученням і розподілом майна і вирішив в'їхати в натовп людей. Він був затриманий поліцією, коли намагався втекти з місця події.

"Офіцери виявили Фаня, який завдавав собі каліцтва ножем в автомобілі, негайно зупинили його і відправили в лікарню. Через серйозні травми шиї чоловік наразі перебуває без свідомості, все ще проходить невідкладну допомогу і не може бути допитаний", — йдеться в заяві поліції.

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Чоловіка, який влаштував ДТП, одразу затримали
Фото: Скриншот

Лідер Китаю Сі Цзіньпін уже закликав докласти всіх зусиль для надання допомоги постраждалим і зажадав суворо покарати винного відповідно до закону, назвавши масовий наїзд і втечу з місця події справою "вкрай зловмисною", повідомила державна телекомпанія CCTV.

Інцидент стався напередодні найбільшого в Китаї цивільного і військового авіашоу, яке триватиме з 12 до 17 листопада в Чжухаї.

Китайське ЗМІ Caixin повідомило, що позашляховик, за кермом якого був Фань, врізався в кілька груп фітнес-ходьби, зачепивши десятки учасників. Багато хто з постраждалих були людьми середнього та похилого віку, хоча серед них були також підлітки та діти.

У спортивному центрі Чжухай є відкрита доріжка і поле, місцеві жителі часто відвідують його для щоденних тренувань. Після інциденту центр оголосив, що буде закритий до подальшого повідомлення.

Китай, країна з населенням 1,4 млрд осіб, загалом має низький рівень насильницьких злочинів. Але останніми місяцями країна зіткнулася з хвилею нападів, спрямованих на випадкових громадян, включно зі школярами.

У жовтні поліція заарештувала 50-річного чоловіка після нападу з ножем біля початкової школи в Пекіні, внаслідок якого постраждали п'ятеро людей, зокрема троє дітей.

У вересні троє людей загинули і 15 дістали поранення внаслідок ножового нападу в приміському супермаркеті в Шанхаї.

Також у вересні автобус врізався в натовп учнів і батьків біля школи в місті Тайань провінції Шаньдун, унаслідок чого загинули 11 осіб і 13 дістали поранення. Китайська влада не розкрила, чи було це випадковістю або навмисним злочином.

Нагадаємо, в Китаї дуже стурбовані падінням народжуваності та пов'язаним із ним занепадом економіки, тож тепер влада телефонує жінкам і вимагає від них терміново заводити дітей.