35 человек погибли: расстроенный разводом мужчина врезался в толпу на внедорожнике

Десятки человек получили травмы. Сам водитель пытался покончить с собой когда его задержали.

На юге Китая погибли тридцать пять человек после того, как автомобиль врезался в толпу людей, занимавшихся бегом на территории спортивного центра под открытым небом. Об этом пишет CNN.

Мужчина въехал в толпу спортсменов в Китае

Более 40 человек получили ранения и были госпитализированы после того, как внедорожник врезался в людей в спортивном центре в южном городе Чжухай около 20:00 в понедельник.

62-летний водитель, которого китайские СМИ называют Фань, как сообщается, был расстроен разводом и разделом имущества и решил въехать в толпу людей. Он был задержан полицией, когда пытался скрыться с места происшествия.

"Офицеры обнаружили Фаня, наносящего себе увечья ножом в автомобиле, немедленно остановили его и отправили в больницу для лечения. Из-за серьезных травм шеи мужчина в настоящее время находится без сознания, все еще проходит неотложную помощь и не может быть допрошен", — говорится в заявлении полиции.

Мужчину, устроившего ДТП, сразу задержали Фото: Скриншот

Лидер Китая Си Цзиньпин уже призвал приложить все усилия для оказания помощи пострадавшим и потребовал строго наказать виновного в соответствии с законом, назвав массовый наезд и побег с места происшествия делом "крайне злонамеренным", сообщила государственная телекомпания CCTV.

Инцидент произошел накануне крупнейшего в Китае гражданского и военного авиашоу, которое пройдет с 12 по 17 ноября в Чжухае.

Китайское СМИ Caixin сообщило, что внедорожник, за рулем которого был Фань, врезался в несколько групп фитнес-ходьбы, задев десятки участников. Многие из пострадавших были людьми среднего и пожилого возраста, хотя среди них были также подростки и дети.

В спортивном центре Чжухай есть открытая дорожка и поле, и местные жители часто посещают его для ежедневных тренировок. После инцидента центр объявил, что будет закрыт до дальнейшего уведомления.

Китай, страна с населением 1,4 млрд человек, в целом имеет низкий уровень насильственных преступлений. Но в последние месяцы страна столкнулась с волной нападений, направленных на случайных граждан, включая школьников.

В октябре полиция арестовала 50-летнего мужчину после нападения с ножом возле начальной школы в Пекине, в результате которого пострадали пять человек, в том числе трое детей.

В сентябре три человека погибли и 15 получили ранения в результате ножевого нападения в пригородном супермаркете в Шанхае.

Также в сентябре автобус врезался в толпу учеников и родителей возле школы в городе Тайань провинции Шаньдун, в результате чего погибли 11 человек и 13 получили ранения. Китайские власти не раскрыли, было ли это случайностью или преднамеренным преступлением.

Напомним, в Китае очень озабочены падением рождаемости и связанным с ним упадком экономики, так что теперь власти звонят женщинам и требуют от них срочно заводить детей.