Звонят по заданию партии: в Китае просят женщин рожать больше детей

Партийные работники и активисты начали обзванивать китаянок и уговаривать их забеременеть. Причем уговаривают даже тех, у кого уже есть дети.

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Поскольку Китай все отчаянней пытается остановить падение рождаемости, местные партийные работники звонят женщинам, чтобы побудить их рожать больше детей. Женщины жалуются на звонки в китайских соцсетях, говоря, что чиновники были очень настойчивы. Об этом пишет The Times.

Вместо политики "одна семья - один ребенок" в Китае новые цели

Журналисты рассказывают историю У Юэ, агента по недвижимости из Чэнду, крупного города на юго-западе Китая. Ей позвонили и начали упрашивать завести еще одного ребенка.

"Здравствуйте. Я из вашего местного совета. Могу ли я спросить, беременны ли вы сейчас?", — спросили у женщины. У Юэ честно ответила негативно. Но на этом разговор не закончился.

"Вашему ребенку уже почти два года. Не пора ли задуматься о втором?" — голос по телефону начал предлагать бесплатную фолиевую кислоту, диетическую добавку, рекомендуемые будущим матерям, если У Юэ придет в районный офис, чтобы забрать ее.

Хорошо известно, что Коммунистическая партия Китая, обеспокоенная снижением рождаемости в Китае, постепенно отказалась от своей политики "одна семья — один ребенок" за последние 15 лет.

Си Цзиньпин Фото: Getty Images

В прошлом году в Китае было девять миллионов родов, самый низкий показатель с начала ведения учета. И теперь КПК явно в отчаянии, так как молодые семьи не хотят заводить детей, а если и заводят, то только одного. Наряду с более признанными на международном уровне мерами, такими как субсидирование ухода за детьми, местные органы власти призывают чиновников более прямолинейно подходить к поощрению беременности, по крайней мере, судя по потоку жалоб в социальных сетях.

Местный чиновник сказал одной женщине, что ей следует "пригласить бабушку", когда она сказала, что слишком занята своими двумя детьми, чтобы родить третьего.

Политика одного ребенка с ее пропагандой контроля рождаемости, включая принудительные аборты для незамужних матерей и женщин, беременных "незаконными" детьми, оказалась настолько успешной, что население страны достигло пика в 2022 году, на десятилетие раньше предыдущих оценок.

Но официальный отказ от политики, когда с 2015 года разрешено иметь двух детей, не вызвал всплеска рождаемости.

Вместо этого молодые китайские женщины решили соответствовать западным сверстницам, позже выходить замуж и иметь меньше детей, если вообще захотят иметь их.

В прошлом году было девять миллионов родов, самый низкий показатель с момента начала учета и не намного больше половины от числа в 2016 году. Официальный коэффициент рождаемости — среднее количество детей, которое будет иметь женщина — достиг 1,09 в 2022 году и, как полагают, опустился ниже единицы в прошлом году.

В долгосрочной перспективе исследование Организации Объединенных Наций предсказало, что к концу столетия Китай "потеряет" 620 миллионов из своего 1,4-миллиардного населения, что имеет большие экономические и стратегические последствия.

И правительство Си Цзиньпиня решило вмешаться. Китаянкам пообещали страхование по беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком. В официальном документе говорилось, что это также побудит местные органы власти улучшить субсидии на уход за детьми.

Дети в Китае Фото: 王健民（江苏）

Однако местное самоуправление в Китае традиционно работает через схемы стимулирования. Чиновники продвигаются по службе, в том числе на должности национального уровня, в зависимости от того, насколько успешно они выполняют цели центрального правительства.

Применение этой политики к показателям экономического роста отчасти отвечает за ошеломляющее экономическое развитие Китая. Однако, когда дело доходит до семейной политики, это привело к худшим ужасам политики одного ребенка, когда сельские чиновники, напуганные тем, что рождаемость нарушит цели партии, бродили по сельской местности в поисках беременных женщин и заставляли их посещать клиники абортов.

Реакция на текущий противоположный указ об увеличении рождаемости менее жесткая, но ее называют не менее абсурдной. Неясно, кто санкционировал идею чиновников звонить случайным женщинам, чтобы побудить их забеременеть, но в последние недели эта практика была зафиксирована по всей стране.

Одна женщина из Цзянсу, прибрежной провинции к северу от Шанхая, пожаловалась на Сяохуншу, или в китайской версии Instagram, что она везла коллег по работе, когда ей позвонили.

"Мне позвонили из офиса городского совета и спросили, почему я не приехала за фолиевой кислотой. Я сказала им, что у меня нет времени вернуться в родной город", — написала она. Но тогда у нее спросили, когда у нее была последняя менструация, чем женщина была очень смущена, так как разговор велся по громкой связи.

Она попыталась закончить разговор, но звонивший продолжал задавать неудобные вопросы: "У тебя не было менструации? Ты беременна?"

"Я ответила: "Нет. У меня и так нерегулярный цикл". И положила трубку", — поделилась своей историей женщина.

Сотрудница совета, сама женщина, попросила комментаторов не винить тех, кто звонит. "Мои начальники каждый месяц на собраниях критикуют нас за то, что мы не отслеживаем должным образом ситуации с беременностью", — написала она.

Семья в Китае

Во многих комментариях в Интернете говорилось о том, что методы правительства не поспевают за меняющимися и более индивидуалистическими временами.

У Юэ, агент по недвижимости из Сычуани, сказала The Times, что, хотя она не забывает о патриотическом требовании иметь детей, личные ситуации семей важнее.

"Я не думаю, что это сработает. Если вы не хотите иметь детей, это внешнее давление ничего не изменит. Жизнь принадлежит вам. Решение о том, заводить ли еще детей, должно в первую очередь зависеть от вашего собственного финансового положения, личного времени и энергии", — сказала она.

Напомним, ранее Фокус писал о жене Си Цзиньпиня. Примечательно, но у китайского лидера и его супруги только один ребенок.