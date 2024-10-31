Дзвонять за завданням партії: у Китаї просять жінок народжувати більше дітей

Партійні працівники та активісти почали обдзвонювати китаянок і вмовляти їх завагітніти. Причому вмовляють навіть тих, у кого вже є діти.

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Оскільки Китай дедалі відчайдушніше намагається зупинити падіння народжуваності, місцеві партійні працівники телефонують жінкам, щоб спонукати їх народжувати більше дітей. Жінки скаржаться на дзвінки в китайських соцмережах, кажучи, що чиновники були дуже наполегливі. Про це пише The Times.

Замість політики "одна сім'я — одна дитина" в Китаї нові цілі

Журналісти розповідають історію У Юе, агента з нерухомості з Ченду, великого міста на південному заході Китаю. Їй зателефонували і почали просити завести ще одну дитину.

"Доброго дня. Я з вашої місцевої ради. Чи можу я запитати, чи вагітні ви зараз?", — запитали в жінки. У Юе чесно відповіла негативно. Але на цьому розмова не закінчилася.

"Вашій дитині вже майже два роки. Чи не час задуматися про другу?" — голос телефоном почав пропонувати безкоштовну фолієву кислоту, дієтичну добавку, рекомендовану майбутнім матерям, якщо У Юе прийде до районного офісу, щоб забрати її.

Добре відомо, що Комуністична партія Китаю, стурбована зниженням народжуваності в Китаї, поступово відмовилася від своєї політики "одна сім'я — одна дитина" за останні 15 років.

Сі Цзіньпін Фото: Getty Images

Минулого року в Китаї було дев'ять мільйонів пологів, найнижчий показник з початку ведення обліку. І тепер КПК вочевидь у розпачі, оскільки молоді сім'ї не хочуть заводити дітей, а якщо і заводять, то тільки одного. Поряд з більш визнаними на міжнародному рівні заходами, такими як субсидування догляду за дітьми, місцеві органи влади закликають чиновників більш прямолінійно підходити до заохочення вагітності, принаймні, судячи з потоку скарг у соціальних мережах.

Місцевий чиновник сказав одній жінці, що їй слід "запросити бабусю", коли вона сказала, що надто зайнята своїми двома дітьми, щоб народити третього.

Політика однієї дитини з її пропагандою контролю народжуваності, включно з примусовими абортами для незаміжніх матерів і жінок, вагітних "незаконними" дітьми, виявилася настільки успішною, що населення країни сягнуло піку 2022 року, на десятиліття раніше попередніх оцінок.

Але офіційна відмова від політики, коли з 2015 року дозволено мати двох дітей, не викликала сплеску народжуваності.

Натомість молоді китайські жінки вирішили відповідати західним ровесницям, пізніше виходити заміж і мати менше дітей, якщо взагалі захочуть мати їх.

Минулого року було дев'ять мільйонів пологів, найнижчий показник з моменту початку обліку і не набагато більший за половину від кількості у 2016 році. Офіційний коефіцієнт народжуваності — середня кількість дітей, яку матиме жінка — сягнув 1,09 у 2022 році і, як вважають, опустився нижче за одиницю минулого року.

У довгостроковій перспективі дослідження Організації Об'єднаних Націй передбачило, що до кінця століття Китай "втратить" 620 мільйонів зі свого 1,4-мільярдного населення, що має великі економічні та стратегічні наслідки.

І уряд Сі Цзіньпіня вирішив втрутитися. Китаянкам пообіцяли страхування у зв'язку з вагітністю та пологами, а також відпустку для догляду за дитиною. В офіційному документі йшлося про те, що це також спонукає місцеві органи влади поліпшити субсидії на догляд за дітьми.

Діти в Китаї Фото: 王健民（江苏）

Однак місцеве самоврядування в Китаї традиційно працює через схеми стимулювання. Чиновники просуваються по службі, зокрема на посади національного рівня, залежно від того, наскільки успішно вони виконують цілі центрального уряду.

Застосування цієї політики до показників економічного зростання частково відповідає за приголомшливий економічний розвиток Китаю. Однак, коли справа доходить до сімейної політики, це призвело до найгірших жахів політики однієї дитини, коли сільські чиновники, налякані тим, що народжуваність порушить цілі партії, блукали сільською місцевістю в пошуках вагітних жінок і змушували їх відвідувати клініки абортів.

Реакція на поточний протилежний указ про збільшення народжуваності менш жорстка, але її називають не менш абсурдною. Незрозуміло, хто санкціонував ідею чиновників телефонувати випадковим жінкам, щоб спонукати їх завагітніти, але останніми тижнями ця практика була зафіксована по всій країні.

Одна жінка з Цзянсу, прибережної провінції на північ від Шанхая, поскаржилася на Сяохуншу, або в китайській версії Instagram, що вона везла колег по роботі, коли їй зателефонували.

"Мені зателефонували з офісу міської ради і запитали, чому я не приїхала по фолієву кислоту. Я сказала їм, що в мене немає часу повернутися в рідне місто", — написала вона. Але тоді в неї запитали, коли в неї була остання менструація, чим жінка була дуже збентежена, тому що розмова велася по гучному зв'язку.

Вона спробувала закінчити розмову, але абонент продовжував ставити незручні запитання: "У тебе не було менструації? Ти вагітна?"

"Я відповіла: "Ні. У мене і так нерегулярний цикл". І поклала слухавку", — поділилася своєю історією жінка.

Співробітниця ради, сама жінка, попросила коментаторів не звинувачувати тих, хто телефонує. "Мої начальники щомісяця на зборах критикують нас за те, що ми не відстежуємо належним чином ситуації з вагітністю", — написала вона.

Сім'я в Китаї

У багатьох коментарях в Інтернеті йшлося про те, що методи уряду не встигають за мінливими і більш індивідуалістичними часами.

У Юе, агентка з нерухомості із Сичуані, сказала The Times, що, хоча вона не забуває про патріотичну вимогу мати дітей, особисті ситуації сімей важливіші.

"Я не думаю, що це спрацює. Якщо ви не хочете мати дітей, цей зовнішній тиск нічого не змінить. Життя належить вам. Рішення про те, чи заводити ще дітей, має насамперед залежати від вашого власного фінансового становища, особистого часу та енергії", — сказала вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дружину Сі Цзіньпіня. Примітно, але у китайського лідера і його дружини тільки одна дитина.