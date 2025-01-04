Вчителька обзивала учнів "жирними" та знущалась з батьків, але може продовжувати викладати: чому

Вчительку звинувачують у створенні некомфортного і негативного робочого середовища, а також у вкрай вульгарних висловлювань щодо батьків та сексуальної орієнтації своїх колег.

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Колишня директорка початкової школи в місті Хейвуд у Великій Британії Нікола Броган уникнула заборони продовжувати викладати навіть після того, як назвав одного учня "жирним слимаком", а іншого — "потворним". Про це пише Daily Star.

Броган очолювала школу з 2011 по 2019 рік. За цей час вона вигадала спеціальне прізвисько для одного з вчителів — "Капітан Кемп" у зв'язку з його сексуальною орієнтацією. Також Броган назвала асистента вчителя "жирною коровою" і заявила, що інша співробітниця не потребувала б інгалятора, якби не була "такою жирною" — після того, як вона запізнилася на збори.

Крім того, ексдиректорка школи нецензурно висловлювалась на адресу одного з батьків — шотландця за походженням, а також називала "товстуном" іншого батька, висміюючи його здатність до інтимних стосунків.

Вона також назвала одного учня "слабаком".

Як зазначили журналісти, ці висловлювання були зроблені як особисто, так і в Інтернеті.

Попри те, що комісія Агентства з регулювання викладання (TRA) встановила, що її дії прирівнюються до непрофесійної поведінки, вони не рекомендували заборонити Броган викладати.

Один свідок відмовився від участі у слуханнях, що призвело до зняття інших звинувачень.

Комісія TRA також заявила, що вчителька заслуговує на "значну похвалу" за те, що допомогла 470 учням звільнитися від спеціальних заходів, щоб отримати "добру" оцінку від Ofsted (Управління стандартів у сфері освіти, дитячих послуг і навичок Великої Британії).

З учительки було знято ще кілька звинувачень, зокрема, в тому, що вона доводила співробітників до сліз, імітувала польський акцент і погрожувала зруйнувати кар'єру одного зі співробітників.

"Комісія переконалася, що поведінка пані Броган, яка полягала в образливих і недоречних коментарях на адресу учнів та батьків, була дуже серйозною", — йдеться у звіті TRA.

Комісія також визнала, що така поведінка мала серйозний негативний вплив на робоче середовище школи і негативно позначилася на самопочутті та поведінці персоналу.

Водночас комісія дійшла висновку, що неприйнятна професійна поведінка Броган не виправдовує призначення їй випробувального терміну, і закликала до "пропорційної та належної реакції".

Від імені міністра освіти Сара Баксі погодилася з рекомендацією комісії не відстороняти пані Броґан від роботи у школі

"Я також надала великого значення висновку комісії про те, що "з огляду на її досвід і попередню хорошу службу, є всі перспективи того, що пані Броган зможе зробити внесок у професію вчителя в майбутньому". Я вважаю, що публікація зроблених висновків була б достатньою для того, щоб надіслати відповідне повідомлення вчителю про стандарти поведінки, які є неприйнятними, і що ця публікація задовольнила б вимогу суспільного інтересу щодо декларування належних стандартів професії", — наголосила Сара Баксі.

Нагадаємо, в Одесі вчителька історії України просувала учням російські наративи.

Фокус також писав про те, що 13-річного підлітка в Китаї засудили до довічного ув'язнення за вбивство однокласника.