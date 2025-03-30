Школьник получил 9 пощечин за неуважение к учителю: ученик просто обратился к нему по имени

В городе Цзоучен, что в китайской провинции Шаньдун, разгорелся громкий скандал из-за избиения педагогом школьника. Инцидент произошел еще в пятницу, 14 марта, когда пятиклассник во время урока физкультуры случайно выкрикнул имя учителя математики. Тот расценил это как неуважение.

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Об этом пишет издание South China Morning Post.

Учитель с фамилией Ву, которому где-то под пятьдесят, воспринял обращение ученика как насмешку и оскорбление. Несмотря на то, что мальчик дважды поклонился и извинился, педагог не мог успокоиться. В целом он ударил ребенка по лицу девять раз.

В результате побоев у мальчика из пятого класса отекло лицо, появился шум в ушах и постоянная головная боль. Врачи также диагностировали у него травмы головы и лица. Мать ребенка сразу обратилась в полицию и руководство учебного заведения.

"Мой сын был в состоянии паники. Мне интересно, какой такой поступок побудил взрослого мужчину избить его? Кто дал вам право бить моего ребенка? Если он сделал что-то не так, можно было обратиться ко мне", — написала мама мальчика в социальных сетях.

Школа отстранила Ву от работы и предложила компенсацию в размере около 700 долларов США, от которой семья отказалась. Сам педагог оправдывался тем, что мальчик якобы проявил неуважение, выкрикнув его имя "насмешливо и громко".

Иллюстративное фото Фото: Flickr

"Я старый мужчина, мне за 50. Ученик назвал мое имя крайне неуважительно, поэтому я ударил его по лицу. Думаю, он должен дисциплинировать свой язык", — добавил учитель.

В социальных сетях мнения разделились. Большинство людей возмущены действиями учителя и считают, что недопустимо бить ребенка. "Ни один педагог не имеет права применять физическое насилие", — пишут пользователи. Часть участников обсуждения наоборот поддержала Ву, ссылаясь на традиционные китайские ценности о важности уважения к старшим.

Местное управление образования пообещало провести полное расследование инцидента на основе действующих нормативно-правовых актов.

Напомним, ранее Фокус писал об американской учительнице, которая называет себя мисс Уайтбио. Она рассказала об одежде, которую запрещено носить педагогам в школе, где работает. Женщина сняла просветительское видео и опубликовала его в TikTok, собрав более 5,8 миллиона просмотров и множество противоречивых комментариев от пользователей.

Тем временем во Флориде арестовали завуча начальной школы Рузвельта Элизабет Хилл-Бродиган после того, как она организовала шумную домашнюю вечеринку. На мероприятии собралось около 100 подростков, которые якобы употребляли алкоголь.