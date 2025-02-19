"Вилизується на уроці": вчитель школи назвав себе котом і почав кидатися на дітей (фото)

На опублікованих у мережі фотографіях можна побачити, як педагог носить у класі пов'язку у формі котячого вуха і шнурок з написом "муркотіння".

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Поведінка вчителя середньої школи Марсден у Логан-Сіті (Квінсленд, Австралія) занепокоїла батьків. За їхніми словами, педагог ідентифікує себе як кота, "вилизується на уроці", агресивно шипить та кидається на дітей, якщо ті його не слухають. Учні звертаються до нього не інакше, як "пан Муркотун", пише видання The Courier Mail.

На опублікованих у мережі фотографіях можна побачити, як вчитель носить у класі пов'язку у формі котячого вуха і шнурок з написом "муркотіння". Цей факт ще більше посилив занепокоєння батьків, які вважають, що педагог поводиться у класі неналежним чином.

Мати однієї з учениць заявила, що співробітник загальноосвітнього закладу змушував її доньку муркотіти за льодяник, а інша розповіла, що той шипів на учнів, які були неуважними на уроці.

"Якщо діти не слухаються, він кричить і шипить. Також лиже собі руки прямо у класі. Це абсолютно огидно. Прикро, що в загальноосвітній школі, куди ми відправляємо дітей, вчителі роблять подібні речі", — написав ще один роздратований батько у Facebook.

Вчитель носить у класі пов'язку у формі котячого вуха Фото: The Courier Mail

Дивна історія стала вірусною в інтернеті й дійшла навіть до Департаменту освіти Квінсленду. Співробітники цієї державної установи підтвердили представникам преси, що в школі Марсден знають про занепокоєння батьків і намагаються розібратися з проблемою.

"Вчителі дотримуються найвищих стандартів професіоналізму та етики. Така поведінка є неприйнятною в школах штату Квінсленд", — йдеться в офіційній заяві відомства.

Сам освітянин відкидає звинувачення. Він пояснив, що діти називають його "пан Муркотун" через милозвучність ініціалів — "М.У.Р.".

Місцеві медіа повідомили, що цей вчитель більше не працює у школі, попри те, що він отримав велику підтримку з боку колег та учительської профспілки.

Нагадаємо, вчителька з США, яка називає себе міс Уайтбіо, розповіла про вбрання, яке не можна носити педагогу в школі, де вона працює. Жінка зняла просвітницьке відео й опублікувала на своїй сторінці у TikTok, зібравши понад 5,8 мільйона переглядів й безліч суперечливих реакцій від підписників.

Крім того, у Флориді заарештували завуча початкової школи Рузвельта Елізабет Хілл-Бродіган після того, як вона влаштувала гучну домашню вечірку, на якій близько 100 підлітків нібито розпивали спиртні напої.