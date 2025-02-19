"Вылизывается на уроке": учитель школы назвал себя котом и начал бросаться на детей (фото)

На опубликованных в сети фотографиях можно увидеть, как педагог носит в классе повязку в форме кошачьего уха и шнурок с надписью "мурлыканье".

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Поведение учителя средней школы Марсден в Логан-Сити (Квинсленд, Австралия) обеспокоило родителей. По их словам, педагог идентифицирует себя как кота, "вылизывается на уроке", агрессивно шипит и бросается на детей, если те его не слушают. Ученики обращаются к нему не иначе, как "господин Муркотун", пишет издание The Courier Mail.

На опубликованных в сети фотографиях можно увидеть, как учитель носит в классе повязку в форме кошачьего уха и шнурок с надписью "мурлыканье". Этот факт еще больше усилил беспокойство родителей, которые считают, что педагог ведет себя в классе неподобающим образом.

Мать одной из учениц заявила, что сотрудник общеобразовательного учреждения заставлял ее дочь мурлыкать за леденец, а другая рассказала, что тот шипел на учеников, которые были невнимательными на уроке.

"Если дети не слушаются, он кричит и шипит. Также лижет себе руки прямо в классе. Это абсолютно отвратительно. Обидно, что в общеобразовательной школе, куда мы отправляем детей, учителя делают подобные вещи", — написал еще один раздраженный родитель в Facebook.

Учитель носит в классе повязку в форме кошачьего уха Фото: The Courier Mail

Странная история стала вирусной в интернете и дошла даже до Департамента образования Квинсленда. Сотрудники этого государственного учреждения подтвердили представителям прессы, что в школе Марсден знают о беспокойстве родителей и пытаются разобраться с проблемой.

"Учителя придерживаются самых высоких стандартов профессионализма и этики. Такое поведение неприемлемо в школах штата Квинсленд", — говорится в официальном заявлении ведомства.

Сам педагог отвергает обвинения. Он пояснил, что дети называют его "господин Муркотун" из-за благозвучности инициалов — "М.У.Р.".

Местные медиа сообщили, что этот учитель больше не работает в школе, несмотря на то, что он получил большую поддержку со стороны коллег и учительского профсоюза.

Напомним, учительница из США, которая называет себя мисс Уайтбио, рассказала о наряде, который нельзя носить педагогу в школе, где она работает. Женщина сняла просветительское видео и опубликовала на своей странице в TikTok, собрав более 5,8 миллиона просмотров и множество противоречивых реакций от подписчиков.

Кроме того, во Флориде арестовали завуча начальной школы Рузвельта Элизабет Хилл-Бродиган после того, как она устроила шумную домашнюю вечеринку, на которой около 100 подростков якобы распивали спиртные напитки.